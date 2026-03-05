Fotbal, Liga 3 | Etapa a 19-a : Meciuri importante pentru echipele sătmărene

Derby de play-off la Tășnad și deplasare dificilă pentru SC Olimpia MCMXXI la Baia Mare

Etapa a 19-a din Liga 3, Seria 10, programează sâmbătă, 7 martie, două meciuri importante pentru echipele sătmărene. Liderul Unirea Tășnad primește vizita formației Sănătatea Cluj, într-un duel direct pentru zona play-off, în timp ce SC Olimpia MCMXXI Satu Mare va juca în deplasare, pe terenul celor de la Minaur Baia Mare.

Sâmbătă, de la ora 15:00, pe stadionul din Tășnad, Unirea Tășnad va întâlni Sănătatea Cluj într-un meci cu miză mare în lupta pentru primele locuri ale clasamentului.

Ambele echipe vin după victorii convingătoare în etapa precedentă, fiecare câștigând cu 4–1. Tășnădenii au trecut pe teren propriu de Bihorul Beiuș, în timp ce clujenii, antrenați de Vasile Miriuță, au învins Olimpia MCMXXI Satu Mare.

În tur, clujenii s-au impus cu 4–2, însă formația din Tășnad va încerca acum să își ia revanșa în fața propriilor suporteri. Meciul are o importanță deosebită în contextul clasamentului: Unirea Tășnad ocupă primul loc, la egalitate de puncte cu Zalău, ambele având câte 41 de puncte, în timp ce Sănătatea Cluj se află pe locul patru, cu 38 de puncte.

Condițiile meteo se anunță ideale pentru fotbal, cu temperaturi de aproximativ 13–14 grade Celsius, cer senin și vânt slab, ceea ce ar putea favoriza un joc rapid și spectaculos.

Deplasare grea pentru trupa lui Cristi Popa

Tot sâmbătă, de la ora 15:00, pe stadionul din Baia Mare, CS Minaur va primi vizita celor de la SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, într-un meci în care gazdele pornesc cu prima șansă.

Minaur vine după o victorie clară în etapa trecută, 3–0 în deplasare cu Lotus Băile Felix, în timp ce Olimpia a cedat pe terenul echipei Sănătatea Cluj, scor 1–4. În partida tur, băimărenii s-au impus la Satu Mare cu 1–0, într-un meci echilibrat.

Pentru echipa pregătită în prezent de Romulus Buia și Alin Bota, duelul de la Baia Mare reprezintă o oportunitate de a acumula puncte importante și de a urca în clasament. În același timp, Minaur vizează consolidarea poziției a treia și menținerea presiunii pe primele două locuri.

Și aici vremea se anunță perfectă pentru fotbal: aproximativ 11–12 grade Celsius, cer senin și vânt slab.

Programul etapei a 19-a

Vineri, 6 martie – ora 15:00

Unirea Dej – Sticla Arieșul Turda

Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix

Menționăm că formația din Turda nu s-a prezentat la meciul din etapa trecută și există posibilitatea repetării situației și la Dej. În cazul unei a doua neprezentări, Sticla Arieșul Turda va fi exclusă din campionat.

Sâmbătă, 7 martie – ora 15:00

Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj

Bihorul Beiuș – Crișul Sântandrei

Sighetu Marmației – Zalău

Minaur Baia Mare – Olimpia MCMXXI Satu Mare

CLASAMENT

1.Unirea Tăşnad – 41 puncte

2.Zalău – 41 puncte

3.Minaur Baia Mare – 40 puncte

4.Sănătatea Cluj – 38 puncte

5.Crişul Sântandrei – 36 puncte

6.Sighetu Marmaţiei – 28 puncte

7.Lotus Băile Felix – 25 puncte

8.Unirea Dej – 14 puncte

9.Viitorul Cluj – 13 puncte

10.Bihorul Beiuş – 13 puncte

11.Olimpia MCMXXI Satu Mare – 11 puncte

12.Sticla Arieşul Turda – 2 puncte