Medalie de bronz pentru Maroșan Nicolas la Naționalele U17

Patru sportivi de la CS Satu Mare au reprezentat clubul sătmărean la finala Campionatului Național U17 de lupte greco romane, desfășurată în perioada 6–8 martie la Ploiești. Competiția dedicată cadeților a adunat la start cei mai buni tineri luptători din țară.

Sportivii pregătiți de antrenorul Claudiu Blaga au avut evoluții apreciate, chiar dacă doi dintre ei s-au oprit în fazele de calificare. Bulgar Teodor (categoria 71 kg) și Horj Adrian (categoria 80 kg) au părăsit competiția în tururile preliminare.

La categoria 80 kg, una dintre cele mai disputate ale campionatului, cu nu mai puțin de 32 de sportivi înscriși , Utcza Anderson a avut o evoluție solidă și s-a clasat pe locul 5.

Cea mai bună performanță a delegației sătmărene a fost obținută însă de Maroșan Nicolas, care a cucerit medalia de bronz la categoria 110 kg, după un parcurs spectaculos. În primul tur l-a învins cu 5–3 pe campionul național U15 de anul trecut, iar în turul al doilea a trecut categoric, scor 8–0, de un adversar din Tulcea.

În semifinale, deși conducea meciul, Nicolas a pierdut calificarea în finală în urma unui moment de neatenție. Tânărul luptător și-a revenit însă rapid și a dominat finala mică, învingând un sportiv din Suceava cu 8–0 și asigurându-și astfel medalia de bronz.

Antrenorul Claudiu Blaga spune că rezultatele sunt încurajatoare, mai ales că toți cei patru sportivi sunt încă printre cei mai tineri din categoria lor.

„Ne întoarcem de la competiție cu capul sus. Toți sportivii noștri sunt mezini la categoria cadeți și avem încredere că anul viitor vor obține rezultate și mai bune. Mă bucur în mod special pentru evoluția lui Maroșan Nicolas, pe care antrenorii din țară îl numesc deja «micul Berei»”, a declarat tehnicianul sătmărean.

În prezent, Maroșan Nicolas se pregătește la Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor Rădăuți, unde este considerat unul dintre cei mai talentați sportivi ai lotului. Performanța obținută la Ploiești confirmă potențialul tânărului luptător și îl recomandă drept unul dintre numele de urmărit în viitorul apropiat al luptelor românești.