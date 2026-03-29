Cu ocazia sărbătorii de Florii, conducerea Consiliul Județean Satu Mare a transmis un mesaj de urare adresat tuturor locuitorilor județului.
Într-o postare oficială, reprezentanții instituției le-au dorit sătmărenilor „Florii binecuvântate!”, mesajul fiind transmis atât în limba română, cât și în limba maghiară, subliniind caracterul multicultural al comunității locale.
Urarea este semnată de președintele Pataki Csaba, alături de vicepreședinții Cătălin Filip și Roxana Petca, precum și de secretarul general Mihaela Crasnai și administratorul public Kovács Attila.
Reprezentanții instituției au transmis gânduri bune tuturor celor care își sărbătoresc onomastica, dar și tuturor credincioșilor care marchează această importantă sărbătoare religioasă, simbol al reînnoirii și speranței.