Mesaj de Florii transmis de conducerea Consiliului Județean Satu Mare

Locale 29.03.2026 11:32
Cu ocazia sărbătorii de Florii, conducerea Consiliul Județean Satu Mare a transmis un mesaj de urare adresat tuturor locuitorilor județului.

Într-o postare oficială, reprezentanții instituției le-au dorit sătmărenilor „Florii binecuvântate!”, mesajul fiind transmis atât în limba română, cât și în limba maghiară, subliniind caracterul multicultural al comunității locale.

Urarea este semnată de președintele Pataki Csaba, alături de vicepreședinții Cătălin Filip și Roxana Petca, precum și de secretarul general Mihaela Crasnai și administratorul public Kovács Attila.

Reprezentanții instituției au transmis gânduri bune tuturor celor care își sărbătoresc onomastica, dar și tuturor credincioșilor care marchează această importantă sărbătoare religioasă, simbol al reînnoirii și speranței.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda