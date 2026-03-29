Mesaj de Florii transmis de Primăria Municipiului Satu Mare





Cu prilejul sărbătorii de Duminica Floriilor, Primăria Municipiului Satu Mare a transmis un mesaj de suflet către comunitate, evidențiind semnificația spirituală a acestei zile.

Reprezentanții instituției au subliniat că Floriile reprezintă un moment de reflecție, bunătate și reînnoire sufletească, dorindu-le tuturor cetățenilor o zi binecuvântată, plină de liniște și speranță.

Mesajul, transmis atât în limba română, cât și în limba maghiară, reflectă diversitatea culturală a municipiului Satu Mare și dorința de a împărtăși bucuria sărbătorii cu întreaga comunitate.

Autoritățile locale au adresat gânduri bune tuturor celor care își sărbătoresc onomastica și au îndemnat la solidaritate, credință și apropiere între oameni, în spiritul acestei importante sărbători religioase.