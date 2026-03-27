O nouă ediție a concursului „Recitatio” la Satu Mare

Elevii din municipiul Satu Mare sunt invitați să participe la ediția a XVIII-a a concursului de recitări din lirica poeților sătmăreni „Recitatio”, eveniment ce va avea loc în data de 29 aprilie 2026, de la ora 14:00.



Competiția este organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști – filiala Satu Mare și Cenaclul Cronograf, fiind finanțată de Consiliul Județean Satu Mare.

Evenimentul se va desfășura la Centrul Spiritual „Casa Dăinuirii” și se adresează elevilor de gimnaziu (clasele a VII-a și a VIII-a), dar și celor de liceu. Participanții pot concura atât individual, cât și în grupuri de recitatori, având posibilitatea de a interpreta poezii sau colaje din lirica autorilor sătmăreni.

Durata momentelor artistice este limitată la maximum 5 minute pentru concurenții individuali și 10 minute pentru grupuri, iar recitarea poate fi realizată în orice limbă.

Înscrierile la concurs se fac până la data de 6 aprilie 2026, la sediul organizatorului sau prin e-mail, potrivit informațiilor oficiale.

Organizatorii au pregătit și premii pentru participanți, valoarea Marelui Premiu fiind de 600 de lei. De asemenea, vor fi acordate premii pentru fiecare categorie (gimnaziu și liceu), atât pentru participanții individuali, cât și pentru grupuri, precum și un Premiu Special al Publicului în valoare de 200 de lei.

Concursul „Recitatio” își propune să promoveze poezia și autorii locali, oferind elevilor ocazia de a-și dezvolta abilitățile artistice și de exprimare în fața publicului.