Liga 3 | Final de foc pentru echipele sătmărene

Olimpia MCMXXI după puncte la Dej, Tășnadul joacă „finala” pentru play-off cu Zalău

Finalul sezonului regulat din Liga a III-a, Seria 8, aduce un weekend decisiv pentru echipele din județul Satu Mare. Atât SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, cât și Unirea Tășnad au parte de meciuri extrem de importante, cu implicații directe în clasament.

Olimpia MCMXXI, test de moral la Dej

Vineri, de la ora 15:00, SC Olimpia MCMXXI Satu Mare se deplasează pe terenul formației Unirea Dej, într-un duel din penultima etapă a sezonului regulat.

Elevii lui Cristi Popa vin după un succes important pe teren propriu, 1-0 cu Viitorul Cluj, victorie care le-a mai ridicat moralul după un sezon dificil. De partea cealaltă, Unirea Dej a oferit un spectacol total etapa trecută, 3-3 în deplasare cu Lotus Băile Felix.

În tur, Olimpia s-a impus la limită, 1-0, iar acum speră să repete performanța și în deplasare. Un rezultat pozitiv ar însemna nu doar puncte importante în clasament, ci și un impuls de încredere înainte de intrarea în play out.

Unirea Tășnad, la un pas de play-off

Sâmbătă, de la ora 15:00, Unirea Tășnad primește vizita celor de la SCM Zalău, într-un meci care poate decide calificarea în play-off.

Situația din clasament este extrem de strânsă:

CS Minaur Baia Mare – 44 puncte

Unirea Tășnad – 42 puncte

Sănătatea Cluj – 42 puncte

SCM Zalău – 42 puncte

Crișul Sântandrei – 40 puncte

Cu doar două etape rămase, orice pas greșit poate schimba ierarhia. Pentru Tășnad, partida de sâmbătă este practic o finală: chiar și un rezultat de egalitate ar putea fi suficient pentru a securiza locul în primele patru, mai ales că în ultima etapă echipa va câștiga la „masa verde” meciul cu Arieșul Turda.

Formația pregătită de Mihai Sabău Svegler și Ioan Stelescu vine după un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasare cu Crișul Sântandrei, demonstrând constanță în joc și organizare în retur.

De partea cealaltă, SCM Zalău vine și ea după un 1-1, oarecum neașteptat, cu Bihorul Beiuș și are nevoie disperată de puncte pentru a rămâne în cursa pentru play-off.

Weekendul se anunță decisiv pentru fotbalul sătmărean. Dacă pentru Olimpia MCMXXI miza este reconstruirea moralului și speranțe pentru salvarea de la retrogradare, pentru Unirea Tășnad totul se joacă pe muchie de cuțit, cu calificarea în play-off pe masă.

Două meciuri, două obiective diferite, dar aceeași dorință: rezultate care să confirme că fotbalul din Satu Mare rămâne competitiv la nivelul Ligii a III-a.

Programul etapei a 21-a

Vineri, 20 martie (15:00):

Unirea Dej – Olimpia MCMXXI Satu Mare

Viitorul Cluj – Minaur Baia Mare

Sâmbătă, 21 martie (15:00):

Crișul Sântandrei – Sănătatea Cluj

Unirea Tășnad – SCM Zalău

Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix

Bihorul Beiuș – Arieșul Turda 3-0, la masa verde