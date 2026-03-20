Peste 10.000 de cărți electronice de identitate emise în Satu Mare. Viceprimarul Raul Băbțan: „Digitalizarea devine realitate”

Procesul de digitalizare a administrației publice prinde tot mai mult contur în municipiul Satu Mare. Potrivit viceprimarului Raul Băbțan, din iunie 2025 și până în prezent au fost emise peste 10.000 de cărți electronice de identitate prin Direcția de Evidență a Persoanelor.



„Este un volum important care arată deschiderea sătmărenilor către servicii moderne și eficiente. Ne dorim o administrație mai rapidă, cu proceduri simplificate și timpi de așteptare reduși”, a declarat viceprimarul.

Acesta a precizat că, în baza atribuțiilor primite de la primarul municipiului, coordonează activitatea direcției și urmărește constant îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Noua carte electronică de identitate include cip și date biometrice și va permite, în viitor, accesul la servicii de e-guvernare și utilizarea semnăturii electronice. Prima carte este gratuită pentru persoanele peste 14 ani, iar pentru copiii sub această vârstă costul este de 70 de lei. Eliberarea documentului se face pe bază de programare.

La nivel național, numărul cărților electronice de identitate emise a depășit 1,5 milioane, iar municipiul Satu Mare contribuie activ la acest proces.

„Continuăm să facem pași concreți pentru o administrație locală mai eficientă, mai rapidă și mai aproape de oameni”, a mai transmis viceprimarul Raul Băbțan.