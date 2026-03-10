Peste 110 copii la cea de-a VII-a ediție a turneului internațional „Cupa Mărțișorului”  

Minihandbal

Clubul ACS Atletik Satu Mare a organizat pentru a șaptea oară turneul internațional de minihandbal „Cupa Mărțișor”, competiție dedicată celor mai mici practicanți ai acestui sport.

La invitația antrenorului Kibédi Albert, unul dintre cei mai vechi formatori de handbaliști din județul Satu Mare, opt echipe au participat la competiția desfășurată sâmbătă în sala de sport Sala de Sport LPS din Satu Mare, evenimentul reunind peste 110 copii.

Partener al ediției din acest an a fost Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, instituție care a pus la dispoziția organizatorilor sala de sport.

Potrivit antrenorului Kibédi Albert, echipele au fost împărțite în două grupe, iar meciurile s-au disputat simultan pe două terenuri. La turneu au participat formațiile: ACS Olimpik Piticot Zalău, SC Turulung , HC Băban Baia Mare, AHSC Fărcașa , AS Olimpus Oaș, SS Teceu Mare (Ucraina), ACS Atletik Satu Mare și ACS Alpha Oradea.

La această categorie de vârstă rezultatele nu au fost contabilizate, scopul principal al turneului fiind jocul, bucuria mișcării și acumularea de experiență pentru micii handbaliști.

La final, toate echipele participante au fost premiate simbolic, fiecare primind diplome, medalii și trofee pentru locul întâi.

„Continuăm tradiția anilor trecuți. A fost o bucurie să vedem generația tânără pe teren și, în același timp, faptul că de la an la an tot mai multe fete aleg handbalul. Este important să le oferim oportunități de joc și mă bucur că avem parteneri care ne susțin. Le mulțumesc tuturor pentru sprijin și, totodată, doresc să transmit un gând bun doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 8 Martie”, a declarat antrenorul Kibédi Albert.