Piticii de la Viitorul Someșu au adus trofeul de la Foieni la Satu Mare  

Fotbalul sătmărean are viitor. Și nu orice viitor, ci unul frumos, construit cu răbdare, pasiune și mult suflet. Grupa U8 a clubului Viitorul Someșu Satu Mare s-a întors sâmbătă acasă cu trofeul Cupei Frohlich Foieni, după un parcurs perfect, fără nicio înfrângere și cu un joc care a adus zâmbete, emoție și mândrie tuturor celor prezenți.

Turneul, dedicat copiilor născuți în 2018, a reunit la start opt echipe din regiune, iar micii fotbaliști de la Viitorul Someșu au demonstrat că talentul, educația sportivă corectă și bucuria de a juca fotbal pot crea lucruri frumoase chiar de la cele mai fragede vârste.

Drumul spre trofeu a fost unul fără greșeală: cinci meciuri, cinci victorii, golaveraj j. Finala, disputată împotriva formației Minerul Sărmășag, a fost o adevărată demonstrație de fotbal juvenil, încheiată cu un categoric 5–0, scor care a confirmat superioritatea arătată pe tot parcursul competiției.

Rezultatele Viitorului Someșu, echipă antrenată de Giovanni Cozma, la Cupa Frohlich Foieni:

Viitorul Someșu – Minerul Sărmășag 4–0

Viitorul Someșu – Primavera 1–0

Viitorul Someșu – Partium Căpleni 2–0

Viitorul Someșu – Viitorul Marghita 2–0

Finala: Viitorul Someșu – Minerul Sărmășag 5–0

La competiție au mai participat și echipele Recolta Sanislău, Frohlich Foieni și două formații Primavera, într-un turneu care a pus în prim-plan bucuria jocului și spiritul de fair-play.

Dincolo de trofeu, cel mai mare câștig este modul în care acești copii cresc sănătos, echilibrat și frumos, într-o școală de fotbal unde pasiunea se îmbină cu educația. Sub îndrumarea atentă a celor doi Sorin Petric și a antrenorilor de la club, micii fotbaliști învață nu doar să paseze, să alerge și să marcheze, ci și să fie colegi, să se respecte, să lupte corect și să creadă în visurile lor.

”Fiecare antrenament, fiecare meci și fiecare emoție trăită pe teren sunt pași mici spre un drum mare. Iar la final, lacrimile de bucurie, îmbrățișările și zâmbetele sincere spun totul despre atmosfera specială creată în jurul acestei generații.” E mesajul oficialilor clubului Viitoru SomeȘul Satu Mare.

Turneu organizat de club

Viitorul Someșu Satu Mare anunță organizarea competiției Someșul Junior Cup, care va avea loc în luna martie, la Sala Traian Vuia.

Program competiție:

Sâmbătă, 14 martie – categoria 2018

Duminică, 15 martie – categoria 2017

Format competiție: 4+1

Durata meciurilor: 20 minute

Maxim 10 copii / echipă

Turneul își propune să ofere copiilor un cadru profesionist de competiție, să stimuleze pasiunea pentru sport și să încurajeze spiritul de echipă și fair-play-ul.

Înscrieri și informații: +40 (756) 768 932