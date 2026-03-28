



Polițiștii de frontieră din cadrul structurilor sătmărene au desfășurat o activitate informativ-educativă la Colegiul Național „Doamna Stanca”, unde s-au întâlnit cu elevii celor șase clase de a XI-a, atât de la profil uman, cât și real.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea concretă a profesiei de polițist de frontieră, oferindu-le liceenilor o perspectivă reală asupra responsabilităților, provocărilor și oportunităților pe care le presupune această carieră.

Reprezentanții instituției au subliniat importanța alegerii unui drum profesional care îmbină pasiunea cu vocația, încurajând tinerii să își urmeze idealurile și să își dezvolte simțul responsabilității, al dreptății și al implicării civice.

Elevii s-au remarcat prin interesul manifestat, prin intervenții argumentate și o gândire critică bine conturată, demonstrând preocupare pentru valorile democratice și pentru siguranța societății în care trăiesc.

În cadrul discuțiilor, polițiștii de frontieră au evidențiat rolul esențial al instituției în asigurarea securității naționale și în protejarea frontierelor, dar și oportunitățile de formare profesională disponibile pentru tinerii care doresc să urmeze o astfel de carieră.

Totodată, au fost prezentate instituțiile de învățământ dedicate pregătirii viitorilor polițiști de frontieră, fiind încurajați elevii cu rezultate bune și spirit civic să ia în considerare această opțiune profesională.

Activitatea face parte dintr-o serie de acțiuni menite să apropie instituțiile statului de tineri și să contribuie la orientarea profesională a acestora.