



Publicul din Satu Mare este invitat la o nouă premieră teatrală, pregătită de trupa „Mihai Raicu” a Teatrul de Nord Satu Mare. Spectacolul „Școala nevestelor. Reabilitare”, după J.B.P. Molière, în adaptarea regizoarei Irisz Kovacs, se află în plin proces de repetiții înainte de premiera programată în data de 5 aprilie.

Potrivit echipei de producție, pregătirile sunt în plină desfășurare, iar recent a fost prezentat și afișul oficial al spectacolului, marcând apropierea momentului mult așteptat de public.

Distribuția îi reunește pe actorii Cătălin Mareș, Carmen Frățilă, Roxana Fânață, Andrei Stan, Crina Andriucă, Lucia Maria Racșan și Ioana Cheregi, care vor aduce pe scenă o reinterpretare contemporană a textului clasic.

Regia este semnată de Irisz Kovacs, scenografia aparține Rékăi Oláh, muzica și sound design-ul sunt realizate de Adrian Piciorea, iar conceptul de lighting și video design este coordonat de Miruna Croitoru.

Spectacolul propune o adaptare modernă a cunoscutei comedii semnate de Molière, oferind publicului o perspectivă actuală asupra relațiilor și convențiilor sociale, într-un format scenic inovator.

Premiera va avea loc la începutul lunii aprilie, iar biletele sunt disponibile online pe platforma oficială a teatrului.