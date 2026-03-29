Proiectul „Icoana din școala mea” ajunge la ediția a II-a, la Castelul Károlyi

Locale 29.03.2026 12:20
Proiectul județean „Icoana din școala mea”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, a ajuns la ediția a II-a. Ne bucurăm să împărtășim bucuria pe care elevii o aduc prin promovarea icoanei bizantine și a valorilor creștine.

Acest proiect se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și sub purtarea de grijă a doamnei inspector școlar general, Ruxandra Monica Chivulescu.

Evenimentul va avea loc într-un cadru deosebit, la Castelul Károlyi din Carei, în data de 31 martie 2026, începând cu ora 14:00.

La această ediție participă peste 100 de elevi și sunt implicate peste 40 de școli din județ, alături de profesori de religie și alte cadre didactice.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

