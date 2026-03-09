Rămas bun, Rudi- bacsi Bodi!

Doliu în familia Olimpiei

-s-a stins președintele de onoare al celor de la SC Olimpia MCMXXI și unul dintre cei mai vechi suporteri ai halben-albaștrilor

Sportul sătmărean este mai sărac. La doar 62 de ani s-a stins din viață Bodi Rudolf, președinte de onoare al SC Olimpia MCMXXI Satu Mare și unul dintre cei mai vechi și devotați susținători ai culorilor galben-albastre ale clubului fanion al județului, Olimpia Satu Mare.

Pentru generații întregi de suporteri, „Rudi bácsi”, așa cum era cunoscut și respectat de toată lumea, a fost mai mult decât un simplu fan. A fost o adevărată enciclopedie a fotbalului sătmărean, un om care trăia fiecare meci, fiecare poveste și fiecare moment al Olimpiei cu aceeași pasiune ca în prima zi în care a ajuns pe stadion.

Dragostea lui pentru Olimpia a început din copilărie. Chiar el povestea într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani jurnalistului Cătălin Tolontan că tatăl său l-a dus pentru prima dată pe stadion la doar patru ani.

„Tata mă luase pe stadion de la 4 ani, la un meci al Olimpiei Satu Mare. Prima oară mi-au schimbat scutecele în tribună, mi-a povestit mama. Acum am ajuns cel mai în vârstă fondator al Olimpiei Satu Mare, echipa suporterilor, care a promovat în Liga a III-a”, spunea Rudi atunci, cu mândria unui suporter care a crescut odată cu echipa lui de suflet.

De-a lungul anilor, Rudi Bodi a fost un reper pentru comunitatea suporterilor galben-albaștri. De la generațiile care făceau atmosferă în tribunele vechiului stadion până la cei mai tineri suporteri, el a fost mereu acolo, cu aceeași pasiune, cu aceeași dragoste pentru club și pentru fotbalul sătmărean.

A fost, în același timp, și un mare admirator al clubului maghiar Ferencvárosi TC, dar inima lui a rămas mereu la Satu Mare, alături de Olimpia.

Pe rețelele de socializare era o prezență constantă, respectată pentru tonul civilizat și pentru comentariile pertinente despre sportul local. Cuvintele lui erau mereu pline de bun simț, dar și de pasiune pentru ceea ce însemna sportul sătmărean.

Conducerea SC Olimpia MCMXXI Satu Mare a transmis un mesaj emoționant după vestea dispariției sale:

„Cu durere în suflet vă anunțăm trecerea în neființă a celui care a fost Bodi Rudolf, președinte de onoare al clubului nostru. Olimpist de neclintit și stindard al valorilor galben-albastre pentru zeci de generații de suporteri. De la cei care făceau atmosferă cu «lac ars», la cei care cărau steagurile cu vipera după ei, până la cei mai tineri, cu spray-ul în mână și eșarfele frumos brodate, Rudi a fost unul dintre noi.”

Clubul a anunțat că la meciul din acest weekend va fi ținut un moment de reculegere în memoria celui care a fost unul dintre simbolurile galeriei olimpiste.

Rudi bácsi pleacă dintre noi, dar amintirea lui va rămâne în tribune, în poveștile suporterilor și în fiecare meci al Olimpiei.

Dumnezeu să te odihnească în pace, Rudi bácsi.