Rezultate bune pentru CS Satu Mare – CS Cetate Ardud la finala Campionatului Național U15

Lupte Greco-romane

Sala Polivalentă din Reșița a găzduit, în perioada 13–15 martie 2026, Finala Campionatului Național Under 15, competiție care a reunit peste 450 de sportivi din întreaga țară.

Clubul CS Satu Mare – CS Cetate Ardud a fost reprezentat de trei sportivi, care au reușit evoluții apreciate și rezultate importante:

Andrea Ținta – categoria 46 kg, s-a oprit în sferturile de finală

Anderson Utcza – categoria 75 kg, locul III

Luca Ținta – categoria 110 kg, locul II

Antrenorul Claudiu Blaga a subliniat efortul depus de tinerii sportivi și importanța rezultatelor obținute:

„Ne-am întors cu rezultate frumoase de la această competiție. Ele vin după multă muncă și dedicare. Felicitări copiilor și succes în competițiile viitoare!”

Participarea la finala națională confirmă încă o dată munca depusă la nivelul clubului și potențialul tinerilor sportivi din județul Satu Mare, care continuă să obțină rezultate pe scena competițională națională.