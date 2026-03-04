Rezultate meritorii pentru Loga Dance School la Campionatul Național de la Timișoara

În perioada 28 februarie – 1 martie 2026, Loga Dance School a participat la Campionatul Național de Dans Sportiv pe Secțiuni, competiție desfășurată la Timișoara, care a reunit aproximativ 180 de perechi din întreaga țară.

Clubul a fost reprezentat de două perechi care au concurat la secțiunile Standard și Latino, la categoriile de vârstă 9–10 ani și 10–11 ani, demonstrând implicare, seriozitate și un nivel tehnic în continuă creștere.

Prin muncă susținută și pregătire constantă, sportivii au obținut următoarele rezultate:

Fania Cezar & Fușle Ariana – 10–11 ani, Standard – Locul 3 din 12 perechi

Fania Cezar & Fușle Ariana – 10–11 ani, Latino – Locul 4 din 18 perechi

Crișan Mateo & Turcanu Sara – 6–9 ani, Standard – Locul 7

În același weekend, în aceeași sală, s-a desfășurat și Cupa Timișoarei, competiție la care au participat, de asemenea, aproximativ 180 de perechi. Perechea Crișan Mateo & Turcanu Sara a concurat la categoria Hobby 6–11 ani, clasându-se pe Locul 6 din 12 perechi.

Pentru tinerii sportivi ai clubului, calificarea în finală și participarea la un campionat național reprezintă pași importanți în procesul de formare și dezvoltare, confirmând direcția bună a pregătirii.

Reprezentanții clubului au transmis mulțumiri sportivilor pentru determinare și disciplină, părinților pentru susținere și antrenorilor pentru implicarea constantă. Fiecare competiție aduce experiență și motivație suplimentară pentru performanțe viitoare.