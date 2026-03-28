România trece la ora de vară: ceasurile se dau înainte în noaptea de sâmbătă spre duminică

28.03.2026 14:20
România trece la ora de vară: ceasurile se dau înainte în noaptea de sâmbătă spre duminică


România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore.

Schimbarea are loc în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, fiind aplicată anual în ultima duminică din luna martie. Trecerea la ora de vară are ca scop valorificarea mai eficientă a luminii naturale, prin prelungirea perioadei de lumină pe timpul serii.

Deși majoritatea dispozitivelor electronice actuale își ajustează automat ora, specialiștii recomandă verificarea manuală a ceasurilor mecanice sau a aparatelor care nu sunt conectate la internet.

Medicii atrag atenția că această modificare poate influența temporar ritmul biologic, fiind posibil ca unele persoane să resimtă oboseală sau dificultăți de adaptare în primele zile.

Trecerea la ora de vară va rămâne în vigoare până în ultima duminică din luna octombrie, când România va reveni la ora standard.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

