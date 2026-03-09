Bucurie în familia baschetului:

S-a născut Kaden, fiul baschetbalistului Kalif Young

și al sătmărencei Denisa Năstruț

Vești pline de emoție din lumea sportului. Baschetbalistul canadian Kalif Young, jucător al echipei CSM Oradea, a devenit tată pentru prima dată. Duminică, 8 martie, chiar de Ziua Internațională a Femeii, s-a născut micuțul Kaden, aducând o bucurie imensă în familie.

Mama copilului este sătmăreanca Denisa Năstruț, fostă voleibalistă la LPS Satu Mare, astfel că sportul curge din plin în venele familiei.

Legăturile sportive sunt și mai puternice: unchiul micuțului, Luca Năstruț, este coleg de echipă cu Kalif Young la CSM Oradea, iar bunicii au, la rândul lor, o poveste impresionantă în sportul sătmărean.

Bunicul, Liviu Năstruț, este fost jucător și antrenor de fotbal, actualmente observator în cadrul Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare, iar bunica, Lavinia Tulbure, este fostă baschetbalistă și antrenoare, în prezent inspector de specialitate pentru educație fizică și sport la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.

Cu un asemenea pedigree sportiv, micuțul Kaden pare deja predestinat să iubească sportul, fie că va alege baschetul, voleiul sau fotbalul.

Până atunci însă, cel mai important lucru este ca el să crească mare și sănătos și să aducă multe bucurii părinților, bunicilor și, desigur, unchiului Luca, care deja are un nou fan în tribună