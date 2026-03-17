Sătmăreanca Beata Vaida, vicecampioană în Australia, la Coolangatta, alături de Francesca Alupei

Volei pe nisip

– Ascensiune spectaculoasă în ciruitul mondial a fetelor antrenate de Adrian Pricop

Voleiul pe nisip românesc continuă să ofere motive de mândrie, iar Sătmarul are un rol important în această poveste de succes. Perechea formată din Francesca Alupei și sătmăreanca Beata Vaida, antrenată de sătmăreanul Adrian Pricop, a reușit o performanță remarcabilă în circuitul mondial, devenind vicecampioană la turneul Futures de la Coolangatta, Australia.

Ascensiunea celor două sportive este una spectaculoasă. Exact în urmă cu un an, atunci când au debutat împreună la un turneu organizat tot la Coolangatta, Alupei și Vaida ocupau locul 998 în clasamentul mondial. După un sezon plin de muncă, participări constante la turnee internaționale și rezultate tot mai solide, cele două românce au urcat până pe poziția 53 în ierarhia mondială.

La competiția din Australia, româncele au intrat în concurs din postura de favorite numărul 2 și au confirmat așteptările, ajungând până în finală după mai multe meciuri extrem de disputate.

În semifinale, Alupei și Vaida au trecut cu 2-1 (12-21, 21-16, 15-17) de perechea japoneză Riko Tsujimura / Takemi Nishibori, cap de serie numărul 5. Un meci la fel de dramatic a fost și cel din sferturile de finală, unde româncele au învins cu 2-1 (20-22, 21-18, 19-17) cuplul canadian Devin Corah / Mikayla Law-Heese, favorit numărul 6.

Finala a adus în fața româncelor principalele favorite ale turneului, australiencele Stefanie Fejes și Jasmine Rayner. A fost un duel spectaculos, cu mingi lungi și schimburi de mare intensitate. Primul set a fost unul cu adevărat dramatic și s-a încheiat la scorul de 34-32 pentru gazde, după nu mai puțin de 66 de puncte jucate. În setul secund, australiencele s-au impus cu 21-18, adjudecându-și trofeul.

Chiar dacă au pierdut finala, performanța româncelor este una extrem de valoroasă. Francesca Alupei și Beata Vaida au acumulat 360 de puncte în clasamentul mondial FIVB și au primit și un premiu în valoare de 700 de dolari.

Rezultatul confirmă progresul constant al echipei pregătite de sătmăreanul Adrian Pricop. Obiectivul pentru perioada următoare este clar: consolidarea poziției între primele 50 de perechi ale lumii și pătrunderea în elita circuitului, care permite participarea la cele mai prestigioase competiții de tip Challenge și Elite16.

Forma sportivă și omogenitatea cuplului Alupei – Vaida dau speranțe mari voleiului românesc. Iar pentru Satu Mare, faptul că Beata Vaida și antrenorul Adrian Pricop duc numele orașului pe terenurile de volei pe nisip din întreaga lume este, fără îndoială, un motiv de mândrie.