Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a organizat, în data de 20 martie 2026, etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală pentru învățământ gimnazial, un eveniment dedicat excelenței în educația artistică și promovării tinerelor talente.



Competiția a reunit 87 de elevi instrumentiști din județele Cluj, Bihor, Maramureș, Sălaj și Satu Mare, care au impresionat juriul și publicul prin nivelul ridicat de pregătire și interpretările deosebite. Participanții au demonstrat nu doar tehnică și disciplină, ci și sensibilitate artistică și pasiune pentru muzică.

Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Liceul de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare, instituție care a asigurat cadrul optim pentru desfășurarea probelor și susținerea concurenților.

Organizatorii subliniază importanța unor astfel de competiții în dezvoltarea elevilor talentați, oferindu-le oportunitatea de a se afirma și de a face schimb de experiență într-un mediu competitiv și stimulativ.

La buna desfășurare a evenimentului au contribuit și partenerii și sponsorii: Rotaract Club Satu Mare, Restaurant La Pescărița și Vânătorul, Brutăria Micu, Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV.

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală rămâne un reper important în calendarul competițiilor școlare, evidențiind an de an nivelul ridicat al educației artistice din România și pasiunea tinerilor pentru muzică.