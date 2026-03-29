





Primăria Municipiului Satu Mare anunță, cu profund regret, trecerea în neființă a fostului consilier local Nits János, o personalitate marcantă a administrației publice locale.

Reprezentanții instituției subliniază că Satu Mare pierde un om de mare valoare, un profesionist desăvârșit și un caracter puternic, care și-a dedicat activitatea dezvoltării orașului. În perioada în care a ocupat funcția de consilier municipal, acesta și-a pus amprenta asupra proiectelor și deciziilor care au contribuit la evoluția comunității locale.

„Deplângem dispariția fostului consilier municipal Nits János. Satu Mare pierde un om de mare valoare, un profesionist desăvârșit al administrației publice sătmărene, un caracter puternic”, se arată în mesajul transmis de Primăria Municipiului Satu Mare.

Reprezentanții administrației locale transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.