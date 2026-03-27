Satu Mare trăiește din nou bucuria sărbătorilor pascale!

Municipiul Satu Mare a intrat în atmosfera sărbătorilor pascale odată cu deschiderea oficială a Târgului de Paște din Piața Libertății, un eveniment dedicat tradițiilor, comunității și bucuriei specifice acestei perioade.

Târgul reunește producători locali, meșteri populari și artizani care oferă vizitatorilor produse tradiționale, decorațiuni specifice sărbătorilor și preparate de sezon. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan obiceiurile locale și să creeze un spațiu de întâlnire pentru comunitate.

Pentru copii, organizatorii au pregătit activități speciale, printre care și mult așteptatul „Trenuleț al Iepurașului”, care completează atmosfera festivă din centrul orașului.

Viceprimarul Raul Băbțan a subliniat importanța unor astfel de evenimente pentru viața comunității, evidențiind faptul că târgul reprezintă un prilej de apropiere între oameni și de redescoperire a tradițiilor.

Autoritățile locale îi invită pe sătmăreni și pe toți cei care ajung în oraș în această perioadă să viziteze târgul și să se bucure de atmosfera sărbătorilor pascale în centrul municipiului.