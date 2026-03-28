Un moment aniversar deosebit este marcat în aceste zile în lumea culturală românească: scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă împlinește 70 de ani, prilej de recunoștință și apreciere pentru contribuția sa la literatura contemporană.



Cei care administrează pagina oficială a autorului au transmis un mesaj de mulțumire cititorilor, subliniind legătura specială dintre scriitor și publicul său. Potrivit acestora, autorul urmărește cu emoție mesajele primite și se bucură de dialogul constant cu cei care îi apreciază opera.

De-a lungul carierei sale, Cornel Constantin Ciomâzgă s-a remarcat prin lucrări apreciate pentru profunzimea ideilor și dimensiunea spirituală, fiind considerat de cititori un autor care aduce reflecție și sens în contemporaneitate.

Aniversarea este marcată și printr-un eveniment special la Opera Națională București, unde scriitorul va fi prezent luni, 30 martie, în cadrul conferinței „Magic Talks – Un nou început”, moderată de Liana Stanciu.

Cu această ocazie, admiratorii au posibilitatea de a-l întâlni personal și de a participa la un dialog despre valori, literatură și sens.

Totodată, organizatorii au anunțat și un concurs dedicat publicului, prin care pot fi câștigate invitații gratuite la eveniment.