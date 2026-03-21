



Mezinger Marton a devenit, în premieră, campion național la această categorie de vârstă

Performanță remarcabilă pentru CSM Olimpia Satu Mare la Campionatul Național U23 de spadă, desfășurat la Craiova. Sătmărenii au reușit să urce pe podium atât la individual, cât și în competiția pe echipe, confirmând valoarea unei generații promițătoare.

Titlu național pentru Mézinger Márton

Eroul delegației a fost Mézinger Márton, care a cucerit pentru prima dată în carieră titlul național U23 la individual. Sportivul pregătit de Adrian Szilagyi a avut un parcurs excelent.

După un start solid în grupe (cinci victorii și o singură înfrângere), Márton a intrat pe tabloul principal de pe poziția a treia și nu a mai putut fi oprit. A câștigat toate cele cinci asalturi disputate, demonstrând siguranță și maturitate în momentele decisive.

În sferturile de finală a trecut chiar de colegul său, Szabó Szabolcs, care a încheiat competiția pe un meritoriu loc 5. În finală, Márton l-a învins pe tânărul Ștefan Popa (CSA UNEFS București), scor 15–12, adjudecându-și medalia de aur.

Un alt reprezentant al clubului, Anton Câmpan, s-a clasat pe locul 20 din 53 de participanți.

Bronz pe echipe, după o semifinală dramatică

A doua zi, echipa masculină de spadă a CSM Olimpia Satu Mare, formată din Mézinger Márton, Szabó Szabolcs și Anton Câmpan, a confirmat forma bună și în concursul pe echipe.

Pornind ca a treia favorită, formația sătmăreană a trecut în sferturi de LPS Craiova 1, scor 45–39, într-un meci controlat în mare parte.

Semifinala cu CSU Târgu Mureș a fost însă una dramatică. După ce au condus mare parte din confruntare, sătmărenii au fost egalați și apoi depășiți la limită, scor 45–44, ratând calificarea în finală „la o tușă”. Mureșenii aveau să confirme ulterior, câștigând titlul național.

În finala mică, CSM Olimpia a reacționat excelent și a învins clar CSA Steaua București cu 45–34, obținând medalia de bronz.

Rezultatele de la Craiova reconfirmă potențialul secției de scrimă din Satu Mare: un titlu național la individual și un podium pe echipe, obținute după evoluții solide și o semifinală pierdută la limită, care putea duce echipa în marea finală.

Spadasinii sătmăreni sunt pregătiți de Csiszar Francisc, Adrian Szilagyi, Adrian Pop, Nagy Lehel.