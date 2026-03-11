Șoferii lași ai Sătmarului: parcă tot mai mulți!

Un nou sport se practică printe șoferii din Satu Mare: lovește și fugi ca un laș. În ultima perioadă spațiul online este inundat de anunțuri de genul ”…cineva ți-a lovit mașina în parcare…”, sau ”…dacă nu te prezinți în 24 de ore merg la poliție…”.

Este vorba despre șoferii care lovesc cu mașinile lor alte mașini, de obicei în parcări, apoi fug ca niște lași de la locul incidentului fără să lase un bilet cu un număr de telefon în parbrizul mașinii lovite.

Ei cred că scapă doar cu atât. Dar uită că orașul este plin de camere de supraveghere stradală. Ce nu văd aceste camere, văd alți oameni. Astfel că este doar o chestiune de timp până ce șoferul vinovat, dar fugar ca un laș, este prins.

Asumă-ți faptele dacă greșești şi sunt șanse mari să scapi mai ușor! Cel puțin nu ți se suspendă permisul, că paguba o plătești oricum!