Start ratat în play-out

Liga a 2-a: CSM Reșița- CSM Olimpia 2-0 ( 0-0)



- Deși a jucat mai bine de o jumătate de oră cu un om în plus, echipa noastră s-a întors fără puncte din Banat





CSM Olimpia Satu Mare a început cu stângul parcursul din play-out-ul Ligii a II-a. În prima etapă a Grupei B, echipa sătmăreană a fost învinsă cu 2–0 în deplasare de liderul CSM Reșița.

Antrenorul Alexandru Botoș a operat mai multe modificări în primul „11” față de victoria din etapa precedentă cu CS Dinamo București. Alin Văsălie a început ca titular, Raji Ayomide a evoluat la mijlocul terenului, iar Vida Kristopher a fost trimis în centrul atacului. De asemenea, David Stăiculescu a revenit pe teren, bifând primele minute din acest an după o perioadă lungă de indisponibilitate.Prima repriză a fost echilibrată, cu un joc preponderent la mijlocul terenului și fără ocazii importante. Olimpia a ținut bine ritmul impus de gazde și nu a părut în inferioritate, astfel că la pauză scorul a rămas alb, 0–0.După reluare, însă, partida s-a rupt rapid. Reșița a lovit de două ori în debutul reprizei secunde: în minutul 49, Claudiu Apro a deschis scorul în urma unei faze fixe, iar în minutul 54 Nicu Modan a dus scorul la 2–0, finalizând un atac pe partea dreaptă.Situația părea să se complice pentru gazde în minutul 57, când Robert Jerdea a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Profitând de superioritatea numerică, Botoș a încercat să schimbe dinamica jocului: l-a introdus pe Marius Hosu pentru a întări ofensiva, apoi pe Zsiga Ervin la mijloc, iar pe final a mizat și pe viteza lui Cosmin Zamfir.În ciuda acestor mutări și a omului în plus, CSM Olimpia nu a reușit să pună presiune reală pe poarta apărată de Iustin Chirilă, iar scorul a rămas neschimbat până la final.În urma acestui eșec, situația devine tot mai complicată pentru sătmăreni. Diferența față de locul 6, ocupat de CSC Sellenberk și care duce la baraj, a crescut la nouă puncte, iar lupta pentru evitarea pozițiilor periculoase se anunță tot mai dificilă.Declarația lui Alexandru Botos:„La începutul meciului am încercat să fim organizați și compacți în apărare, în propria jumătate, lucru care ne-a reușit în mare parte. Spre finalul primei reprize am reușit să ne creăm și câteva ocazii, dar nu le-am fructificat. După pauză am primit două goluri din faze fixe și nu am mai reușit să revenim. Chiar dacă am avut superioritate numerică și am pus presiune, nu am reușit să marcăm. Ne îndepărtăm de locul de baraj, dar vom continua să muncim.”În campionat urmează o pauză de două săptămâni, după care, pe 4 aprilie, Olimpia va disputa un nou meci important pe teren propriu, împotriva formației CSC Dumbrăvița. Echipa din județul Timiș antrenată de sătmăreanul Florin Fabian, ocupă în prezent locul 5, ultimul care asigură menținerea, având un avans de 11 puncte față de sătmăreni.LIGA 2, PLAY-OUT, GRUPA B, ETAPA 1CS Muncitoresc Reșița – CSM Olimpia Satu Mare 2–0 (0–0)Marcatori: Claudiu Apro ’49, Nicu Modan ’54.Eliminat: Robert Jerdea ’57 (CSM Reșița)CSM Olimpia: Dorian Răilean – Matei Marin, Amine Ghazoini, David Stăiculescu (’77, Zsiga Ervin), Cătălin Oanea (C), Mickael Panos, Raji Ayomide (’58, Marius Hosu), Mircea Donca, Alin Văsălie (’46, Albert Hofman), Gergely Alpár (’58, Denis Toma), Vida Kristopher (’87, Cosmin Zamfir).Liga a II-a, prima etapă din play off/out:Corvinul mai face un pas apăsat spre SuperLigăPlay-offSâmbătă, 21 martie 2026,Corvinul Hunedoara – Steaua Bucureşti 1-0M. Bratu 11Duminică, 22 martie 2026, ora 11:00FC Voluntari – Chindia Târgovişte ........Duminică, 22 martie 2026, ora 13:00Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Bihor Oradea ......Etapa următoare (4 aprilie): Steaua Bucureşti – Chindia Târgoviște, FC Bihor Oradea – FC Voluntari, Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK Sfântu GheorghePlay-outGrupa AGloria Bistrița – CSM Slatina 1-2Cavar 35 / Năstăsie 86, Stancu 90+2Politehnica Iaşi – Ceahlăul Piatra Neamţ 3-0Camara 8, Tiehi 43, Olaru 90+2Metalul Buzău – CS Dinamo Bucureşti 4-2Robu 25, Dumitrache 59, Stancovici 79, Dumitru 90 / Mălăiele 86, Cocoș 89ASA Târgu Mureş – Câmpulung Muscel 6-1Ekollo 24, 66, V. Bogdan 63, 80, Măgerușan 90, Avram 90+2 / Karaklajic 76Etapa următoare (4 aprilie): Câmpulung Muscel – CSM Slatina, Ceahlăul Piatra Neamț – CS Gloria Bistriţa, CS Dinamo Bucureşti – Politehnica Iași, ASA Târgu Mureș – Metalul Buzău.Grupa BConcordia Chiajna – CSC Dumbrăviţa 1-0Bălașa 23CS Afumaţi – CSC Şelimbăr 0-1/ Baba 76FC Bacău – CS Tunari 1-0Aftanache 72CSM Reşiţa – CSM Olimpia Satu Mare 2-0Apro 49, Modan 54Clasament Seria B1.CSM Reșița – 36p2.FC Bacău – 36p3.Concordia Chiajna – 30p4.CS Afumați – 30p5.CSC Dumbrăvița – 25p6.CSC 1599 Șelimbăr – 23p7.Tunari – 16p8.CSM Olimpia Satu Mare – 14pEtapa următoare (4 aprilie): CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr – Concordia Chiajna, CS Tunari – CS Afumați, ACSM Reșița – FC Bacău.