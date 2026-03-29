8 Record de pistă încă din prima etapă cu Andrei Vajda în prim plan. Cataleya Ilieș, la doar 3 ani, cea mai tânără participantă





Sezonul 2026 al Campionatului de Rally Sprint a debutat spectaculos sâmbătă, pe circuitul ACR din Satu Mare, unde pasiunea pentru motorsport a adunat la start zeci de concurenți, de la copii de doar 3 ani până la piloți experimentați.

Nu mai e o știre dacă spunem că organizarea a fost la înălțime datorită echipei condusă de directorul ACR Satu Mare, David Seletye! Felicitări!





Competiția, ajunsă la cea de-a 21-a ediție și organizată de ACS Auto-Karting Rider’s , a început într-un mod inedit, cu „cursa piloților în devenire”. Noua categorie PUFO, introdusă în acest sezon, le-a oferit copiilor cu vârste între 3 și 9 ani șansa de a concura cu mașini electrice, spre deliciul publicului.Cea mai tânără participantă a fost micuța Cataleya Ilieș, în vârstă de doar 3 ani, demonstrând că pasiunea pentru motorsport începe de la cele mai fragede vârste.Andrei Vajda, start în forță: record de pistăDupă întrecerile juniorilor, circuitul a fost preluat de „greii” competiției, iar spectacolul a atins cote maxime. Performerul zilei a fost fără îndoială sătmăreanul Andrei Vajda, câștigătorul absolut al sezonului trecut, care a început noul campionat în stil de mare campion.Pilotul sătmărean a reușit să stabilească un nou record al pistei, fiind singurul concurent care a coborât sub pragul de un minut. Cu un timp impresionant de 00:58.944, Vajda s-a impus în categoria Super Open și a transmis un mesaj clar rivalilor: rămâne omul ” greu de ucis” și în 2026.Concurență puternică și spectacol totalCompetiția a adus la start piloți din mai multe județe, iar duelurile din categoriile Junior, Feminin și clasele AH au fost extrem de disputate.În prim-plan s-au aflat nume precum Vladimir Nicolae Orza, Matei Cara sau Casian Oros, dar și prezența feminină remarcată prin Bondics Bianca, care a concurat cu succes în mai multe categorii.Atmosfera a fost una electrizantă, iar publicul prezent a avut parte de accelerații spectaculoase, drifturi controlate și dueluri la limită, semn că sezonul 2026 se anunță unul extrem de competitiv.Urmează etapa din UngariaDupă startul în forță de la Satu Mare, următoarea etapă a campionatului este programată pe 9 mai, în Hajdúhadház, pe circuitul Dakar Ring, o locație care a debutat în calendarul competițional anul trecut.Până atunci, piloții vor avea timp să-și pregătească strategiile și mașinile pentru o nouă rundă care se anunță la fel de spectaculoasă.