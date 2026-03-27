Târgul de Paște și-a deschis azi porțile!

Ne apropiem de sărbătorile pascale și anunțăm cu bucurie deschiderea unei noi ediții a Târgului de Paște din Satu Mare. Anul acesta, evenimentul dedicat sărbătorilor pascale are loc în perioada 27 martie – 12 aprilie în Piața Libertății, fiind deschis publicului zilnic între orele 12.00 și 20.00.

Sătmărenii sunt așteptați de cei 24 de producători locali și meșteri populari cu o ofertă bogată de produse locale, de la decorațiuni artizanale la o gamă variată de produse specifice pentru masa festivă.

Ediția 2026 a Târgului de Paște din Satu Mare încadrează un spațiu special cu elemente decorative specifice, marcând bucuria sărbătorii care se apropie. Se pregătesc surprize pentru cei mici și, desigur, la căsuțele meșterilor populari și producătorilor locali o varietate mare de produse și obiecte, de la decorațiuni pentru masa festivă de sărbători la produse tradiționale de pus pe masă și multe obiecte artizanale lucrate cu grijă de meșteșugari.

Pe lângă decorurile colorate care an de an aduc bucurie în rândul tuturor vizitatorilor, copiii vor avea parte de variate programe de divertisment: „Zâna Primăverii și iepurașul Țup-Țup” – un spectacol interactiv pentru copii, marea vânătoare de ouă de Paște, precum și întâlniri interactive de prezentare a tradițiilor specifice sărbătorilor pascale.

Spre bucuria celor mici, Trenulețul Iepurașului revine pe traseu și va circula zilnic prin parcul central, cu pornire din fața Casei Albe, oferindu-le copiilor momente de neuitat. Programul Trenulețului este zilnic între orele 12.00 și 15.00, respectiv 17.00 – 20.00.

Miercuri, 1 aprilie, de la ora 17.00, în cadrul Târgului de Paște, vă așteptăm cu drag la un minunat spectacol ce aduce în prim plan frumusețea cântecelor pascale, a poeziilor și dansurilor populare și tradiționalul obicei al stropitului. Vor evolua în Piața Libertății Ansamblurile folclorice „Szamoshát”, „Széri Kukorók”, „Avasújvárosi Bokréta”, „Szatmár” din Mátészalka și Formația Bakos.

Miercuri, 8 aprilie, de la ora 18.00, în cadrul Târgului de Paște, vă așteptăm cu drag la un emoționant recital de pricesne susținut de interpreta Rafila Bărbos. Ambasador al spiritualității, mesager al pricesnelor, Rafila Bărbos este îndrăgită pentru emoțiile profunde pe care le transmite prin vocea sa publicului.

Zâna Primăverii și iepurașul Țup-Țup vin la Târgul de Paște din Satu Mare! Îi așteaptă cu drag cu jocuri interactive, multe, multe surprize și activități tematice pe copii joi, 9 aprilie, de la ora 13.00, în Piața Libertății.

Târgul de Paște este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și cu Asociația pentru Dezvoltare Rurală Sătmăreană.



