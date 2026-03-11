Tenis de masă: ACS Armand Supur, performanță remarcabilă la Campionatul Național pe echipe

Albert Czigler continuă rezultatele deosebite în circuitul WTT Youth Contender

Echipa de seniori a clubului ACS Armand Supur a obținut rezultate remarcabile în perioada 6-8 martie, la Campionatul Național pe Echipe Seniori Divizia B (Retur), desfășurat la Odorheiu Secuiesc.

Lotul Supurului, alcătuit din Hamza Cătălin, Adrian Șerban, Jurje Alex și Băican Alexandru, a înregistrat 4 victorii și 3 înfrângeri, clasându-se pe locul 2 în competiția desfășurată și pe locul 3 în clasamentul general. Conform antrenorului și tatălui lui Albert Czigler, Anton Czigler, echipa de seniori evoluează benevol, fără remunerație, pentru pasiunea pentru sport. Deși finanțele nu permit investiții majore în seniori, clubul se concentrează pe dezvoltarea copiilor și perspectiva lor în tenisul de masă, cu speranța că într-un viitor apropiat echipa ar putea accede chiar și în Divizia A.

Tot în această perioadă, tânărul Albert Czigler a reușit să adauge puncte importante în clasamentul mondial, participând la WTT Youth Contender Władysławowo (Polonia). La categoria U15, Albert a ajuns în optimile de finală, unde a pierdut la limită, scor 3-2, după ce a condus cu 2-0, iar în grupa sa a încheiat pe locul 1. La categoria U17, s-a calificat direct pe tabloul principal.

Antrenorul Anton Czigler și întreaga comunitate sportivă sătmăreană le-au transmis felicitări pentru performanțele obținute, subliniind dedicarea și pasiunea echipei ACS Armand Supur.

Felicitări băieți, sunteți minunați!