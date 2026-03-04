Lupte greco-romane

Tradiția luptelor și a rezultatelor bune continuă la CS Satu Mare – CS Cetate Ardud

– în lipsa unui buget la cluburi, votat pentru 2026, participarea la turnee s-a datorat exclusiv generozității sponsorilor

Sportivii de la CS Satu Mare și CS Cetate Ardud duc mai departe tradiția luptelor și a rezultatelor meritorii de pe vremea regretatului antrenor Tudor Barbul,, prin participări consistente la competiții internaționale. În ultimele două weekenduri, delegația sătmăreană a fost prezentă la turnee puternice în România și Slovacia, acumulând clasări valoroase și experiență importantă înaintea campionatelor naționale.

Oradea: Memorialul „Micle Florian”

În perioada 20–21 februarie, sportivii au concurat la Turneul Internațional Memorial „Micle Florian”, competiție desfășurată la Oradea. La start s-au aliniat aproximativ 150 de sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria și România.

Rezultatele clubului:

Ținta Matei – 30 kg, U8 – locul 5

Boboc David – 38 kg, U11

Utcza Edwin – 38 kg, U11

Bulgar Teodor – 68 kg, U17 – locul 5

Utcza Anderson – 80 kg, U17 – locul 3

Nesvady (Slovacia): Turneul Internațional L’adoborec

Weekendul următor, 27–28 februarie, luptătorii sătmăreni au participat la Turneul Internațional L’adoborec, desfășurat în Nesvady. Competiția a reunit 225 de sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Cehia, Polonia, Germania, Slovacia, Ungaria și România.

Rezultate obținute:

Ținta Andrea – 46 kg, U15 – locul 2

Ținta Matei – 31 kg, U8 – locul 3

Utcza Edwin – 38 kg, U11 – locul 7

Utcza Anderson – 75 kg, U15 – locul 5

Antrenorul Claudiu Blaga subliniază importanța acestor participări la turnee internaționale: „Aceste turnee sunt binevenite pentru sportivii noștri, având meciuri disputate pe fiecare categorie. Ne pregătim pentru naționalele de cadeți Under 17 de la Ploiești (6–8 martie) și pentru naționalele Under 15 de la Reșița (13–15 martie).”

În lipsa unui buget dedicat pentru cele două cluburi, deplasările au fost posibile datorită sprijinului sponsorilor, cărora conducerea și sportivii le transmit mulțumiri pentru susținerea acordată.