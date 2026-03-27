Tradiții pascale descoperite prin joacă la Muzeul din Bogdand

Locale 27.03.2026 15:31
Tradiții pascale descoperite prin joacă la Muzeul din Bogdand


Copiii de la grădiniță din localitatea Bogdand au pășit într-o lume a tradițiilor, în cadrul unei activități de pedagogie muzeală organizate la Muzeul Maghiar „Sipos László”.

Evenimentul, desfășurat în pragul sărbătorilor pascale, a fost dedicat descoperirii obiceiurilor specifice comunității, prin metode interactive și creative. Cei mici au învățat să vopsească ouă folosind tehnici naturale și au lucrat pe planșe ilustrate cu motive de primăvară.

Un moment special l-a reprezentat tradiția „stropitului fetelor”, însoțită de poezii specifice, care a adus zâmbete și voie bună în rândul participanților. Activitatea a fost completată de jocuri și dansuri, creând o atmosferă plină de energie și entuziasm.

La final, copiii s-au bucurat de o gustare și au ascultat povești adaptate vârstei lor, prin care au descoperit semnificațiile obiceiurilor pascale, înțelegând astfel importanța transmiterii patrimoniului cultural imaterial din generație în generație.

Evenimentul a demonstrat încă o dată rolul esențial al educației muzeale în apropierea celor mici de tradiții și valori autentice.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

