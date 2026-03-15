Liga a 2-a: CSM Olimpia- CS Dinamo București 2-0 ( 1-0)

Trei puncte mari și , matematic, cresc șansele de salvare de la retrogradare

– antrenorul Cristian Pustai va prelua banca tehnică a galben-albaștrilor și va conduce echipa în play-out

Echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare a încheiat sezonul regulat al Ligii a 2-a cu a patra victorie din acest sezon. Formația sătmăreană s-a impus sâmbătă după-amiază cu scorul de 2–0 pe Stadionul Olimpia–Daniel Prodan în fața oaspeților de la CS Dinamo București.

Cu matematicianul-antrenor, Cristi Pustai în tribuna oficială, venit la meci pentru o eventuală preluare a echipei, jucătorii noștri au făcut cel mai bun meci al lor din actualul sezon de liga a 2-a.

Cu excepția primelor 10 minute din partea a doua au dominat partida și au anihilat un Dinamo care în urmă cu două etape a fost la un pas de a învinge liderul, Corvinul, chiar la Hunedoara.

Gazdele au început bine partida și în prima jumătate de oră au dictat ritmul jocului, acțiunea desfășurându-se în mare parte în jumătatea adversă. În minutul 8, Albert Hofman a ratat o mare ocazie de a deschide scorul, atacantul sătmărenilor trimițând pe lângă poartă din zece metri, dintr-o poziție ideală.

Zece minute mai târziu, Gergely Alpár a încercat și el să-l surprindă pe portarul David Dincă cu un șut din partea stângă, vizând colțul scurt, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

În minutul 39 a venit însă și golul gazdelor. Gergely Alpár a pornit o acțiune pe partea stângă încă de la mijlocul terenului și i-a pasat excelent lui Vida Kristopher, care a trimis balonul în poartă din apropiere (1–0). Două minute mai târziu, Hofman a mai irosit o mare ocazie, astfel că CSM Olimpia a intrat la pauză cu un avantaj minim.

La începutul reprizei secunde, sătmărenii au redus ritmul, iar jucătorii lui Dinamo au ajuns mai des în apropierea porții apărate de Dorian Răilean. În minutul 62 însă, gazdele au fost din nou periculoase: după o lovitură de cap a lui Marius Hosu, mingea a lovit bara transversală.

Trei minute mai târziu a venit și al doilea gol. După un corner executat de pe partea stângă de Mickael Panos, Amine Ghazoini a reluat cu capul în plasă din centrul careului (2–0).

După al doilea gol, CSM Olimpia a prins din nou curaj. În minutul 70, Nestorly Lumbu l-a pus la încercare pe Dincă, iar în minutele următoare Cosmin Zamfir și Gergely au creat la rândul lor pericol. Până la final, echipa gazdă a rămas mai periculoasă, însă scorul nu s-a mai modificat, iar CSM Olimpia a obținut pe merit a patra victorie a sezonului.

Echipa sătmăreană a încheiat sezonul regulat cu 14 puncte, pe penultimul loc în clasament, iar săptămâna viitoare va începe faza de play-out, în deplasare, la Reșița.

A fost un meci în care s-a remarcat tânărul Alpar Gergely, extrem de activ și eficient în cele 86 de minute cât a fost în teren. De asemenea mijlocașul sătmărean, Mircea Donca a făcut și el cel mai bun meci al său de la revenirea la Satu Mare iar lista jucătorilor evidențiați ar putea continua cu un cuplu de fundași centrali Ghazoini-Lumbu sigur în defensivă și periculos în atac la fazele fixe ori cu un Vida care în sfârșit a demonstrat că încrederea ce i-a fost acordată din perioada amicalelor a dat roade și într-un joc oficial.

De remarcat și prestația discretă și fără greșeală a brigăzii de arbitrii condusă de timișoreanul Claudiu Dantes Matiș , un fost jucător la Ripensia ce acum a debutat ca central la nivel de liga a 2-a. Acesta a fost ajutat la cele două margini de Cristian Cășuț și Andreea Daniela Șușcă .Rezervă: Tudor Florin Jurcă toți din Arad.

Antrenorul principal Botos Sándor a declarat după meci:

„Am așteptat această victorie. Am început meciul exact așa cum ne-am propus: am jucat în jumătatea adversă, am pus presiune pe ei și ne-am creat ocazii. Am simțit încă de la început că putem obține un rezultat bun. Meciurile cu Iași și Tunari au semănat foarte mult cu cel de astăzi, doar că acum am reușit să și marcăm, iar asta a făcut diferența.

În repriza a doua am început puțin mai crispați și s-a părut că ne-am retras, însă nu acesta a fost planul din vestiar. În fotbal apar lucruri pe care nu le poți controla întotdeauna. După primele 10–15 minute ne-am revenit și am preluat din nou controlul jocului. Astăzi am văzut o echipă care știe să lupte.”

Căpitanul echipei, Cătălin Oanea, consideră că victoria poate reprezenta un impuls moral important pentru perioada următoare:

„A fost un meci dificil. Înainte de partidă am vorbit cu băieții și le-am spus că, indiferent de situație, astăzi trebuie să câștigăm. S-a văzut că am intrat pe teren determinați.

În repriza a doua poate ne-a fost teamă să nu fim egalați și ne-am retras puțin, dar apoi ne-am regăsit jocul și am împins din nou acțiunea în jumătatea adversă.

Această victorie este o mare gură de oxigen pentru noi, pentru că aveam mare nevoie de ea din punct de vedere moral. Acum ne pregătim pentru meciurile din play-out, unde fiecare partidă va fi ca o finală și nu ne putem permite pași greșiți.”

LIGA 2, SEZON REGULAT, ETAPA 21 (ULTIMA)

CSM Olimpia Satu Mare – CS Dinamo București 2–0 (1–0)

Marcatori: Vida Kristopher ’39, Amine Ghazoini ’65.

CSM Olimpia: Dorian Răilean – Matei Marin, Amine Ghazoini, Nestorly Lumbu, Cătălin Oanea, Mickael Panos, Mircea Donca (’75, Vadim Calugher), Albert Hofman (’67, Alin Văsălie), Vida Kristopher (’75, Zsiga Ervin), Gergely Alpár (’87, Denis Toma), Marius Hosu (’67, Cosmin Zamfir).

CS Dinamo: Dincă – Cernamoriț, Mih. Leca, R. Gherman, Demci – Al. Răuță (cpt.), Sil. Matei – Rob. Enache, C. Soare, Stanley – Kouban

Rezerve: Den. Moldovan – A. Anghel, Bg. Alexandru, Ct. Cocoș, Uleia, Ad. Ioniță, Ad. Sârbu, Neculai, Andr. Zaharia

Antrenor: Boris Keca