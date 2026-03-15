Liga a 3-a: SC Olimpia MCMXXI- Viitorul Cluj 1-0 ( 0-0)

Trei puncte meritate după o lecție de ambiție și dăruire!

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare a obținut sâmbătă prima victorie oficială din anul 2026, chiar în primul meci disputat pe teren propriu în acest an. Pe stadionul Someșul, sătmărenii au învins cu 1-0 formația Viitorul Cluj, într-un meci în care elevii lui Cristian Popa au arătat organizare, ambiție și determinare.

Partida a avut și o încărcătură simbolică, fiind primul joc acasă după revenirea lui Cristi Popa pe banca tehnică. Victoria pare să fi reaprins speranța că această echipă tânără poate redeveni, treptat, echipa sătmărenilor, după perioada complicată marcată de asocierea nefericită cu proiectul Soccer Viza și episodul italo-american.

SC Olimpia a controlat tactic jocul în mare parte din timp, iar jucătorii pregătiți de Popa au demonstrat multă disciplină și spirit de sacrificiu. Academia clujeană a încercat să țină ritmul, însă gazdele au avut mai multe ocazii și au gestionat inteligent momentele importante ale partidei.

Golul decisiv a venit în minutul 60. După o fază prelungită de atac, mingea a ajuns la Ciorcaș, care a finalizat din interiorul careului cu o execuție imparabilă. Jucătorul împrumutat de la CSM Olimpia – Academia Partium a adus astfel victoria mult așteptată pentru echipa sătmăreană.

Succesul de pe stadionul Someșul oferă un plus de încredere unei echipe construite din mers, formată în mare parte din jucători foarte tineri, care încearcă să-și găsească identitatea într-un sezon dificil din Liga III.

Declarația antrenorului Cristian Popa

La finalul meciului, antrenorul Cristian Popa s-a declarat mulțumit de jocul echipei și de atitudinea jucătorilor:

„Este o victorie foarte importantă pentru noi și a venit într-un moment foarte bun. A fost un meci pe care cred că îl puteam câștiga la un scor mai mare, pentru că am avut destul de multe ocazii. Importantă este însă atitudinea băieților și faptul că am reușit să obținem cele trei puncte.

Am întâlnit o academie, o echipă foarte bine organizată, dar noi am făcut un joc bun. Din punct de vedere tactic, băieții au respectat ceea ce am pregătit în timpul săptămânii și ceea ce le-am cerut înainte de meci. Până la urmă, rezultatul este cel mai important și mă bucur că am reușit să câștigăm.

Este o echipă tânără, construită din mers, dar și adversarul de astăzi a fost o formație foarte tânără. Noi vom încerca la fiecare meci să ne batem pentru fiecare punct și să obținem rezultate cât mai bune, jucând în același timp un fotbal cât mai bun.

Deocamdată nu ne gândim la play-out. Ne concentrăm pe următorul meci, cel cu Unirea Dej. Mai avem încă două etape de jucat, cu Unirea Dej și cu CSM Sighetu Marmației, iar obiectivul nostru este să scoatem cât mai multe puncte.”

Echipele de start

Olimpia MCMXXI:Siwiec – Larson, Meas, Micle, Onea, Sălăjan, Oros, Mihoc, Morar, Feher, Ciorcaș

Rezerve: Bodea, Bukova, Chira, Contra, Estan, Nolasco Madrid, Pop, Surd

Antrenor: Cristian Popa

Viitorul Cluj:Fufezan – Sfait, Cobârzan, Calo, Pop, Bara, Vingan, Tap, Harfaș, Milandru, Salami

Rezerve: Istrate, Roșu, Buhari, Ghiță, Cubleșan, Mircea, Herciu, Mărincaș, Blidărean, Poptean