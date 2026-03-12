Trei puncte vitale pentru băieții lui Alexandru Botoș

Ultima etapă a sezonului regular din Liga 2 se joacă sâmbătă, iar pentru CSM Olimpia Satu Mare urmează un meci extrem de important în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa sătmăreană va primi vizita celor de la CS Dinamo București, într-o partidă în care sprijinul suporterilor poate face diferența.

Toate meciurile etapei a 21-a se vor disputa sâmbătă, 14 martie, de la ora 12:30, iar la Satu Mare se anunță o confruntare tensionată, cu miză mare pentru gazde.

CSM Olimpia caută a patra victorie din acest sezon, una care ar putea cântări enorm în lupta pentru menținerea în Liga 2. Deși adversara vine din capitală și se află tot în partea inferioară a clasamentului, dinamoviștii au început în forță sezonul de primăvară și vin la Satu Mare cu moral bun.

După meciurile din sezonul de toamnă, Dinamo era la doar două puncte în spatele echipei noastre, antrenată de Alexandru Piri Botoș.. În această primăvară, bucureștenii au pierdut la limită, 2–1 cu Sepsi, apoi au produs surpriza etapei cu un 2–2 pe terenul liderului neînvins Corvinul Hunedoara, pentru ca weekendul trecut să câștige clar, 4–1 cu CSC Șelimbăr.

Chiar și așa, CS Dinamo se află pe locul 19, cu un avans de cinci puncte față de CSM Olimpia, care ocupă poziția a 21-a.

Olimpia vrea revanșa după eșecul de la Chiajna

Echipa antrenată de Alexandru Botoș „Piri” vine după o perioadă dificilă: înfrângere 2–0 la Iași, egal 1–1 acasă cu Tunari, după ce Olimpia a condus până în minutul 96, și un 4–2 la Chiajna în etapa trecută.

Acum, sătmărenii sunt hotărâți să repare aceste rezultate și să obțină o victorie care ar aduce nu doar puncte importante, ci și un plus de moral înaintea fazei de play-out.

Revin căpitanul și determinarea

La meciul de sâmbătă va reveni în echipă căpitanul Cătălin Oanea, suspendat etapa trecută după eliminarea din partida cu Tunari. Există însă posibilitatea ca banderola de căpitan să fie purtată de Zsiga Ervin.

Din păcate, David Stăiculescu rămâne indisponibil din cauza unei accidentări, iar Nestorly Lumbu, Kévin Mbala, Dorian Todoran și Gergely Alpár sunt incerți din cauza unor probleme medicale.

Stadionul poate face diferența

Într-un moment atât de important, sprijinul suporterilor poate conta enorm. Jucătorii Olimpiei au nevoie de încurajările tribunei pentru a lupta până la ultimul fluier pentru cele trei puncte.

Sâmbătă, de la ora 12:30, la Stadionul Olimpia – Daniel Prodan, sătmărenii sunt așteptați să fie alături de echipă într-un meci care poate influența decisiv parcursul din acest sezon.

Deoarece fiecare meci din cele 11 din etapa a 21-a are importanța sa pentru stabilirea clasamentului final, în baza căruia se află programul play-off-ului și componența celor două grupe de play-out, toate partidele au fost programate să aibă loc sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 12:30.

Vor găzdui jocurile stadioanele din Târgoviște (Eugen Popescu), Sfântu Gheorghe (Sepsi Duna), Hunedoara (Corvinul 1921 Hunedoara), Cisnădie (Măgura), Satu Matu (Olimpia – Daniel Prodan), Dumbrăvița (Ștefan Dobay), Câmpulung Muscel (Muscelul), București (Steaua), Piatra Neamț (Ceahlăul), Ruși-Ciutea (Baza Sportivă FC Bacău) și Bistrița (Jean Pădureanu).

Program etapa 21 Liga 2, sezon 2025-2026:

sâmbătă, 14 martie 2026, ora 12:30

Chindia Târgovişte – Metalul Buzău

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC ASA Târgu Mureş

Corvinul Hunedoara – FC Bihor Oradea

CSC Şelimbăr – CSM Reşiţa

CSM Olimpia Satu Mare – CS Dinamo Bucureşti

CSC Dumbrăviţa – Concordia Chiajna

AFC Câmpulung Muscel – CS Tunari

Steaua Bucureşti – Politehnica Iaşi – YouTube FRF

Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Afumaţi

FC Bacău – CSM Slatina

CS Gloria Bistrița – FC Voluntari

Clasamentul Ligii 2 (după 20 de etape)

1.Corvinul Hunedoara – 50 puncte

2.Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – 43 puncte

3.Chindia Târgoviște – 39 puncte

4.FC Bihor Oradea – 39 puncte

5.FC Voluntari – 39 puncte

6.AFC ASA Târgu Mureș – 36 puncte

7.Steaua București – 36 puncte

8.CSM Reșița – 32 puncte

9.Politehnica Iași – 31 puncte

10.FC Bacău – 30 puncte

11.Metalul Buzău – 29 puncte

12.Concordia Chiajna – 27 puncte

13.CS Afumați – 27 puncte

14.CSM Slatina – 26 puncte

15.CS Gloria Bistrița – 23 puncte

16.CSC Dumbrăvița – 22 puncte

17.CSC Șelimbăr – 19 puncte

18.Ceahlăul Piatra Neamț – 18 puncte

19.CS Dinamo București – 16 puncte

20.CS Tunari – 13 puncte

21.CSM Olimpia – 11 puncte

22. AFC Câmpulung Muscel – 10 puncte