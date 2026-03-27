Trenulețul Iepurașului, atracția principală pentru copii la Târgul de Paște din Satu Mare

Locale 27.03.2026 09:54
În cadrul Târgului de Paște organizat în municipiul Satu Mare, Trenulețul Iepurașului s-a dovedit a fi una dintre cele mai apreciate atracții pentru cei mici, bucurându-se de un real succes încă din primele zile.

Trenulețul a revenit și în acest an pe traseul său din parcul central, având punctul de plecare din fața Casei Albe. Copiii au ocazia să se bucure de plimbări recreative într-un cadru festiv, specific sărbătorilor pascale.

Potrivit organizatorilor, trenulețul va circula zilnic, în două intervale orare: între 12.00 și 15.00, respectiv 17.00 și 20.00, oferind astfel mai multe oportunități familiilor de a participa la activitățile din cadrul târgului.

Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a subliniat importanța organizării unor activități dedicate copiilor, menționând că astfel de inițiative contribuie la crearea unei atmosfere de sărbătoare și la consolidarea spiritului de comunitate.

Târgul de Paște continuă în această perioadă în centrul municipiului, reunind producători locali, meșteri populari și activități pentru toate vârstele.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
