Liga a 3-a: Minaur – SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 3-0 ( 0-0)

Trupa lui Cristi Popa a rezistat o repriză la Baia Mare

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare a pierdut cu 0–3 partida disputată sâmbătă pe stadionul „Viorel Mateianu”, în fața liderului CS Minaur Baia Mare, într-un meci din etapa a 19-a a Liga III a României, Seria 8.

Deși scorul final pare categoric, sătmărenii au avut o evoluție curajoasă în prima repriză, când au reușit să țină piept uneia dintre cele mai puternice echipe ale seriei.

Formația din Satu Mare a început meciul cu multă determinare și a reușit să blocheze ofensiva băimăreană în prima parte a jocului. Cu o defensivă atentă și multă disciplină tactică, Olimpia a intrat la vestiare cu 0–0, după 45 de minute în care gazdele nu au găsit soluții pentru a sparge apărarea oaspeților.

În teren au început partida pentru Olimpia: Patryk Siwiec, Angel Onea, Luca Estan, căpitanul Ionuț Sălăjan, Alex Micle, Cezar Oros, Tyreese Meas, Jakob Larson, Dănuț Ciorcaș, Alessandro Mihoc și Luca Feher.

Prima repriză a fost una echilibrată, iar sătmărenii au demonstrat că pot face față unui adversar aflat în lupta pentru promovare.

După reluarea jocului, presiunea exercitată de băimăreni a început să se simtă tot mai mult. În minutul 59, Darius Mureșan a deschis scorul din penalty, reușind al doilea său gol consecutiv pentru Minaur.

La doar câteva minute distanță, în minutul 64, jucătorul crescut la LPS Satu Mare, Denis Buhai a majorat avantajul gazdelor, iar spre final, în minutul 86, fundașul Jhon Mondragon a stabilit scorul final: 3–0 pentru Minaur.

Cartonașe galbene au primit Luca Feher și Patryk Siwiec, ambii de la Olimpia.

Profitând de înfrângerile suferite de Unirea Tășnad și SCM Zalău, echipa din Baia Mare a revenit pe prima poziție a clasamentului în Seria 8. Lupta pentru calificarea în play-off rămâne însă extrem de strânsă, cu doar patru puncte diferență între locurile 1 și 5 și trei etape rămase de disputat.

Ce urmează pentru Olimpia

Pentru SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, obiectivul rămâne acumularea de puncte în finalul sezonului regulat și evitarea ultimelor poziții din clasament și implicit a retrogradării.

În etapa viitoare, sătmărenii vor evolua pe teren propriu împotriva formației Viitorul Cluj, unde vor încerca să obțină un rezultat pozitiv după evoluția încurajatoare din prima repriză a meciului de la Baia Mare.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat și ele. Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie (în speță a 7-a pentru noi).

Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2. Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Etapa 19

Unirea Dej – Sticla Arieșul Turda: 3-0 (neprezentare)

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix: 0-0

CS Minaur Baia Mare – SC Olimpia Satu Mare: 3-0

Bihorul Beiuș – Crișul Sântamdrei: 2-3

CSM Sighetu Marmației – SCM Zalău: 1-0

Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj-Napoca: 0-2

Clasament

1.Minaur Baia Mare – 43p (42-24) – 19

2.Unirea Tășnad – 41p (49-21) – 19

3.Sănătatea Cluj – 41p (34-13) – 19

4.SCM Zalău – 41p (34-16) – 19

5.Crisul Sântandrei – 39p (38-22) – 19

6.CSM Sighet – 31p (29-20) – 19

7.Lotus Băile Felix – 26p (26-21) – 19

8.Viitorul Cluj – 17p (19-24) – 19

9.Unirea Dej – 17p (22-28) – 19

10.Bihorul Beiuș – 13p (17-37) – 19

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – 11p (19-61) – 19 Sticla Turda – 2p (11-53) – 19

Etapa 20. Vineri, 13 martie (ora 15.00): Băile Felix – Unirea Dej; Sănătatea – CS Minaur. Sâmbătă, 14 martie (ora 15.00): Arieșul Turda – CSM Sighet; Sântandrei – Unirea Tășnad; SC Olimpia -Viitorul Cluj; SCM Zalău – Bihorul

Etapa 21. Vineri, 20 martie (15.00): Unirea Dej – SC Olimpia; Viitorul Cluj – CS Minaur. Sâmbără, 21 martie (15.00): Bihorul – Arieșul Turda; Sântandrei – Sănătatea; CSM Sighet – Băile Felix; Unirea Tășnad – SCM Zalău

Etapa 22. Vineri, 27 martie (15.00): Băile Felix – Bihorul; Sănătatea – Viitorul Cluj; SCM Zalău – Sântandrei. Sâmbătă, 28 martie (15.00): Arieșul Turda – Unirea Tășnad; CS Minaur – Unirea Dej; SC Olimpia – CSM Sighet.