Turneul internațional Ferroli Open 2026 și-a desemnat câștigătorii la Satu Mare

ȘAH

– Alex Stanciu a luat marele premiu iar fondul total de premiere s-a ridicat la 13000 lei

Municipiul Satu Mare a găzduit în perioada 12–15 martie 2026 turneul internațional de șah Ferroli Open 2026, competiție desfășurată pe durata a patru zile și disputată în 7 runde, sistem elvețian. Evenimentul a reunit jucători valoroși din România, oferind partide spectaculoase și o luptă echilibrată pentru podium până în ultimele runde.

La finalul competiției, FM Alexandru-Ovidiu Stanciu a câștigat trofeul turneului, confirmând statutul de favorit al competiției.

Clasamentul final – general

Stanciu Alexandru-Ovidiu – 4.000 lei Mintau Andrei-Cătălin – 3.000 lei Prisacaru Ștefan-Emilian – 2.000 lei Ilonczai Levente-David – 1.000 lei Iuga Ioan-Alexandru – 600 lei Arion Ilie – 500 lei Lupu Ovidiu-Jean – 400 lei Szabo Attila – 300 lei

Premii speciale

Categoria U16: Pasca Alexandru, Kovacs Balazs, Mureșan Marian-Gabriel

Categoria U12: Balog Ronaldo, Nocigan Lucas, Astalnok Robert

Categoria Seniori 65+: Bonte Arghir, Marchiș Arghir

Categoria feminin: Sarivan Margareta

Fondul total de premiere al turneului a fost de aproximativ 13.000 lei.

Competiția a fost organizată de ACS Petra Șah Satu Mare, în colaborare cu ACS Someș Șah Satu Mare, iar arbitrajul a fost asigurat de arbitrul internațional Ciprian-Sorin Muntean.

Organizatorii transmit mulțumiri sponsorilor care au susținut desfășurarea evenimentului: Ferroli România și Petra SRL Satu Mare.

Prin organizarea acestui turneu, municipiul Satu Mare își consolidează poziția pe harta competițiilor șahiste din nord-vestul României, Ferroli Open devenind un eveniment tot mai important în calendarul șahist regional.