Turneul internațional Ferroli Open 2026 și-a desemnat câștigătorii la Satu Mare

ȘAH
– Alex Stanciu a luat marele premiu iar fondul total de premiere s-a ridicat la 13000 lei
Municipiul Satu Mare a găzduit în perioada 12–15 martie 2026 turneul internațional de șah Ferroli Open 2026, competiție desfășurată pe durata a patru zile și disputată în 7 runde, sistem elvețian. Evenimentul a reunit jucători valoroși din România, oferind partide spectaculoase și o luptă echilibrată pentru podium până în ultimele runde.
La finalul competiției, FM Alexandru-Ovidiu Stanciu a câștigat trofeul turneului, confirmând statutul de favorit al competiției.
Clasamentul final – general
- Stanciu Alexandru-Ovidiu – 4.000 lei
- Mintau Andrei-Cătălin – 3.000 lei
- Prisacaru Ștefan-Emilian – 2.000 lei
- Ilonczai Levente-David – 1.000 lei
- Iuga Ioan-Alexandru – 600 lei
- Arion Ilie – 500 lei
- Lupu Ovidiu-Jean – 400 lei
- Szabo Attila – 300 lei
Premii speciale
Categoria U16: Pasca Alexandru, Kovacs Balazs, Mureșan Marian-Gabriel
Categoria U12: Balog Ronaldo, Nocigan Lucas, Astalnok Robert
Categoria Seniori 65+: Bonte Arghir, Marchiș Arghir
Categoria feminin: Sarivan Margareta
Fondul total de premiere al turneului a fost de aproximativ 13.000 lei.
Competiția a fost organizată de ACS Petra Șah Satu Mare, în colaborare cu ACS Someș Șah Satu Mare, iar arbitrajul a fost asigurat de arbitrul internațional Ciprian-Sorin Muntean.
Organizatorii transmit mulțumiri sponsorilor care au susținut desfășurarea evenimentului: Ferroli România și Petra SRL Satu Mare.
Prin organizarea acestui turneu, municipiul Satu Mare își consolidează poziția pe harta competițiilor șahiste din nord-vestul României, Ferroli Open devenind un eveniment tot mai important în calendarul șahist regional.