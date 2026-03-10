Ultima etapă a sezonului regular se joacă sâmbătă de la 12:30

Ultima etapă a sezonului regular din Liga II se va disputa sâmbătă, 14 martie, iar toate cele 11 partide sunt programate să înceapă la aceeași oră, 12:30, modificare față de ora tradițională de start a meciurilor din eșalonul secund, 11:00.

Decizia a fost luată deoarece fiecare joc din această rundă are importanță pentru stabilirea clasamentului final, care va determina atât programul play-off-ului, cât și componența celor două grupe de play-out.

La Satu Mare, suporterii sunt invitați pe stadionul Stadionul Olimpia – Daniel Prodan, unde CSM Olimpia Satu Mare va primi vizita formației CS Dinamo București. Confruntarea promite un duel interesant între două echipe aflate în luptă directă pentru evitarea retrogradării, iar oficialii clubului sătmărean îi așteaptă pe suporteri în număr cât mai mare pentru a susține echipa în ultima partidă din sezonul regular.

Luptă strânsă pentru ultimul loc de play-off

Cu o etapă înainte de final, cinci echipe sunt deja sigure de prezența în play-off: Corvinul Hunedoara, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, FC Voluntari, FC Bihor Oradea și Chindia Târgoviște.

Ultimul loc calificabil se decide între Steaua București și AFC ASA Târgu Mureș, ambele având câte 36 de puncte înaintea rundei finale. Mureșenii ocupă momentan poziția a șasea datorită golaverajului superior, însă Steaua are avantajul meciului direct.

În ultima etapă, Steaua joacă acasă cu Politehnica Iași, în timp ce AFC ASA va evolua în deplasare la Sepsi OSK.

Corvinul și Sepsi își cunosc deja pozițiile

În fruntea clasamentului, Corvinul Hunedoara este sigură de locul 1 la finalul sezonului regular, iar Sepsi OSK Sfântu Gheorghe va încheia pe poziția a doua. Cele două formații vor începe play-off-ul pe teren propriu și se vor întâlni direct în etapa a doua a turneului de promovare.

Programul play-off-ului și al play-out-ului va fi stabilit conform sistemului Berger, în funcție de clasarea finală după etapa a 21-a.

Programul etapei a 21-a (sâmbătă, 14 martie, ora 12:30)

Chindia Târgoviște – Metalul Buzău

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC ASA Târgu Mureș

Corvinul Hunedoara – FC Bihor Oradea

CSC Șelimbăr – CSM Reșița

CSM Olimpia Satu Mare – Dinamo București

CSC Dumbrăvița – Concordia Chiajna

AFC Câmpulung Muscel – CS Tunari

Steaua București – Politehnica Iași

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Afumați

FC Bacău – CSM Slatina

Gloria Bistrița – FC Voluntari