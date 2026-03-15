Liga a 3-a: Crișul Sântandrei- Unirea Tășnad 1-1 ( 0-1)

Unirea pleacă neînvinsă de la Sântandrei și rămâne în lupta pentru play-off

L meci decisive etapa viitoare pentru tășnădeni, acasă cu Zalău

Remiză spectaculoasă în duelul dintre Crișul Sântandrei și Unirea Tășnad, scor 1-1, într-un meci cu miză mare pentru calificarea în play-off-ul Seriei 8 din Liga III. Nou-promovata din Tășnad a demonstrat încă o dată că nu întâmplător a condus clasamentul multe etape în acest sezon și a plecat cu un punct important din Bihor.

Startul partidei a fost perfect pentru echipa pregătită de Mihai Sabău Svegler. În minutul 7, după un corner executat de Claudiu Băciuț, Mamourou Sanogo a reluat cu capul, mingea a lovit bara și a intrat în poartă, ducându-i pe sătmăreni în avantaj (0-1).

La scurt timp după gol a urmat și o fază controversată. În minutul 9, Denis Rusu a fost descălțat în careu de intervenția lui Gomez. Jucătorul gazdelor a cerut penalty și i-a arătat arbitrului gheata rămasă pe gazon, însă centralul Mircea Salomir nu a acordat lovitura de pedeapsă și l-a avertizat pe Rusu pentru proteste.

Repriza secundă a aparținut în mare parte gazdelor. Veteranul Robert Popescu a fost aproape de egalare în două rânduri. Mai întâi, în minutul 48, a șutat puternic de la 12 metri, iar portarul Dumitru a respins salvator în bara transversală. Zece minute mai târziu, atacantul bihorean a reluat cu capul din 6 metri, însă tot pe direcția portarului Unirii, care a reținut în doi timpi.

Egalarea a venit în cele din urmă în minutul 73, prin căpitanul Mădălin Popa, care a trimis un șut spectaculos de la aproximativ 25 de metri, mingea oprindu-se lângă bara din dreapta lui Dumitru (1-1).

Finalul a fost tensionat, mai ales după eliminarea lui Denis Groza din minutul 75, pentru cumul de cartonașe galbene. Deși cu un om mai puțin pe teren, bihorenii au forțat victoria, cea mai mare ocazie a aparținut tot gazdelor, în minutul 89, când Gelu Gitye a executat periculos o lovitură liberă de la 22 de metri, iar Dumitru a respins.

Partida s-a încheiat 1-1, iar lupta pentru play-off rămâne deschisă până în ultimele două etape ale sezonului regular.

CASETA TEHNICĂ

CRIȘUL SÂNTANDREI – UNIREA TĂȘNAD 1-1 (0-1)

Au marcat: Mădălin Popa 73 / Mamorou Sanogo 7

Crișul: I. Anca Trip – Al. Blidar, C. Ntchinda, Y. Ndiesse, R. Gondor – V. Costea (70 Ad. Gîdea), M. Popa, G. Gitye, D. Rusu – Al. Brisc (46 C. Cirtea), R. Popescu. Antrenor: Gheorghe Ghiț

Unirea: V. Dumitru – Șt. Funkenhauzer (82 D. Tătaru), E. Gomez, Al. Negrea, D. Groza, Cl. Băciuț (60 Ad. Ciul), R. Vajda, J.M. Kouadio, D. Matei. Fl. Chitaș (72 A. Militaru), M. Sanogo. Antrenor: Mihai Sabău Svegler

Eliminări: – / Denis Groza 75 pentru cumul de cartonașe galbene

Arbitri: Mircea Salomir – Robert Mereș, Bogdan Paul Pojar (toți din Cluj-Napoca), rezervă: Aurelian Cătălin Flonta

Observatori FRF: Sergiu Duma (Zalău) și Vasile Rad (Arad).

LIGA 3 – SERIA 8 – ETAPA 20

Lotus Băile Felix – FC Unirea Dej 3-3 (1-2).

Sănătatea Cluj – Minaur Baia Mare 0-0

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Viitorul Cluj 1-0 (0-0)

SCM Zalău – CS Bihorul Beiuş 1-1 (0-0).

Crişul Sântandrei – Unirea Tăşnad 1-1 (0-1).

Sticla Arieșul Turda – CSM Sighetu Marmației 0-3 (echipa din Turda a fost exclusă din competiție, după două neprezentări și va pierde toate jocurile).

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 44p (42-24)

Unirea Tășnad – 42p (50-22)

3.Sănătatea Cluj – 42p (34-13)

4.SCM Zalău – 41p (35-17)

5.Crisul Sântandrei – 40p (39-23)

6.CSM Sighet – 34p (32-20)

7.Lotus Băile Felix – 27p (29-24) – 20

Unirea Dej – 18p (25-31) – 20

9.Viitorul Cluj – 17p (19-24)

10.Bihorul Beiuș – 13p (17-37)

11.Olimpia Satu Mare – 14p (20-61)

12.Sticla Turda – 2p (11-56)

Etapa 21. Vineri, 20 martie (15.00): Unirea Dej – SC Olimpia; Viitorul Cluj – CS Minaur. Sâmbără, 21 martie (15.00): Bihorul – Arieșul Turda; Sântandrei – Sănătatea; CSM Sighet – Băile Felix; Unirea Tășnad – SCM Zalău

Etapa 22. Vineri, 27 martie (15.00): Băile Felix – Bihorul; Sănătatea – Viitorul Cluj; SCM Zalău – Sântandrei. Sâmbătă, 28 martie (15.00): Arieșul Turda – Unirea Tășnad; CS Minaur – Unirea Dej; SC Olimpia – CSM Sighet.

Liga a 3-a

Unirea Tășnad și analiza șanselor la play-off

Primele 4 echipe merg în play-off.

Programul direct care decide play-off-ul

Etapa 21

Tășnad – Zalău

Sântandrei – Sănătatea

Viitorul Cluj – Minaur

Etapa 22

Zalău – Sântandrei

Sănătatea – Viitorul

Turda – Tășnad (victorie la masa verde → +3 puncte sigure pentru Tășnad)

Șansele Unirii Tășnad

Unirea are 42 de puncte și un avantaj major: ultima etapă îi aduce 3 puncte sigur după excluderea Turdei.

Scenarii

1.Victorie cu Zalău (etapa 21)

Tășnad ar ajunge la 45p, iar cu victoria administrativă ar urca la 48p.

➡ Calificare aproape sigură în play-off.

2 Egal cu Zalău

Ar avea 43p + 3 = 46p.

➡În acest caz depinde de rezultatele lui Sântandrei și Sănătatea, dar șansele rămân foarte mari (peste 80%).

3 Înfrângere cu Zalău

Ar rămâne la 42p + 3 = 45p.

➡ Atunci lupta devine extrem de strânsă și ar putea intra în calcule la egalitate de puncte cu 2-3 echipe.

Unirea Tășnad este foarte aproape de play-off, iar meciul cu SCM Zalău din etapa viitoare este practic finala pentru calificare. Tășnădenii merg 99% în play off chiar și cu o remiză cu SCM Zalău.

Avantajul major al sătmărenilor este victoria sigură din ultima etapă, ceea ce înseamnă că un rezultat pozitiv sâmbătă ar putea securiza matematic locul între primele patru