



Evenimentul UTCluj RobotX Challenge 2026, desfășurat în municipiul Satu Mare, a adus în prim-plan potențialul elevilor pasionați de tehnologie și inovație, reunind echipe din întreaga țară în cadrul unei competiții dedicate roboticii și sistemelor inteligente.

La eveniment a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, care a subliniat importanța unor astfel de inițiative pentru dezvoltarea comunității locale.

Acesta a evidențiat faptul că proiecte precum RobotX Challenge contribuie la apropierea educației de realitate și la crearea unor legături solide între sistemul de învățământ și viitoarele cariere ale elevilor.

„Am avut plăcerea să particip la UTCN RobotX Challenge 2026, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la Satu Mare – un eveniment care demonstrează cât de mult potențial există în tinerii noștri. Astfel de inițiative sunt esențiale pentru dezvoltarea comunității noastre, pentru că aduc mai aproape educația de realitate și creează punți solide între școală și viitoarea carieră”, a declarat vicepreședintele.

Totodată, acesta a transmis un mesaj de încurajare pentru participanți, îndemnându-i să profite de oportunitățile oferite, să colaboreze și să aibă încredere în propriile idei.

„Viitorul se construiește prin voi”, a mai subliniat Cătălin Filip.

Evenimentul, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a reunit elevi din clasele a XI-a și a XII-a, oferindu-le oportunitatea de a-și testa abilitățile în domeniul roboticii și al inteligenței artificiale, într-un cadru competitiv și educativ.