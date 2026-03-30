Verberații muzicale de la Hollywood

Cele două vedete ale acestei săptămâni care vor evolua pe scena Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare sunt dirijorul secui Tompa Ábel și Orchestra Filarmonicii Dinu Lipatti. Ei ne vor aduce lumea Hollywood-ului în acest colț de țară îndrăgostit de muzica de calitate. În această formulă ei ne vor prezenta câteva dintre cele mai reprezentative realizări cinematografice din toate timpurile în varianta lor muzicală.

Așadar joi seară de la ora 19 pe baza biletului procurat de la casierie (preț unic: 42 de lei) ne vom delecta cu muzica inconfundabilă a lui Max Steiner din Casablanca, cu suitele inspirate din universul cinematografic al lui Charlie Chaplin, aventurile sonore create de Erich Wolfgang Korngold pentru „Aventurile lui Robin Hood” și „Corsarul”, farmecul muzicii lui Harold Arlen din „Vrăjitorul din Oz” precum și selecțiuni din monumentalul Ben-Hur de Miklós Rózsa.

Pentru secțiunea de împrospătare a cunoștințelor noastre muzicale am ales pentru dumneavoastră părerea Operei Maghiare din Cluj despre invitatul său obișnuit, dirijorul Tompa Ábel, un demn reprezentant al unei familii de artiști cu rezonanțe puternice în Ținutul Secuiesc. Bunica sa Gabi Mende, Dumnezeu să o păstreze în preajmă, a fost o actriță de mare valoare care însă nu a vrut să părăsească Teatrul „Ținutul Secuiesc” din Tg. Mureș decât pentru reprezentații pasagere în București și Budapesta. Tatăl său, Gabor Tampa a reprezentat de asemenea arta în calitate de regizor de teatru și film, iar sora sa, Eszter este de asemenea actriță.

De asemenea vă reamintesc în câteva fraze biografia Orchestrei Filarmonicii Dinu Lipatti, cea care săptămână de săptămână vă aduce pe buze fredonări din toate domeniile muzicii clasice și nu numai.

Tompa Ábel

În calitate de dirijor invitat al Operei Maghiare din Cluj și conducător al propriei sale orchestre, Budapest Orchestra Project, a demonstrat deja o performanță profesională remarcabilă, susținută de vasta sa cunoaștere muzicală și de angajamentul personal. În ciuda vârstei sale tinere, a dirijat producții importante de operă și concerte, printre care „Pelléas și Mélisande” de Claude Debussy și musicalul „My Fair Lady”, obținând rezultate excepționale atât pe plan artistic, cât și tehnic.

Curiozitatea sa față de mecanismele orchestrei și experiențele practice îl diferențiază, având o dublă experiență: dirijor și muzician. Implicarea sa activă în atelierele orchestrei i-a permis să integreze cu succes această cunoaștere în activitatea sa dirijorală. Tompa Ábel colaborează frecvent nu doar cu orchestre simfonice, ci și cu big banduri. Datorită abordării sale libere a genurilor muzicale, activitatea sa artistică este variată și profundă, reușind să mențină un echilibru între tradițiile muzicale și inovație. Se pregătește tot mai mult pentru roluri dirijorale în care, alături de performanța muzicală, munca creativă, menită să ofere publicului o experiență memorabilă, devine o prioritate.

Orchestra Filarmonicii de Stat din Satu Mare



Orchestra este o echipă profesionistă cu normă întreagă. Susținută 100% de Consiliul Județean Satu Mare. Numărul de instrumentiști este de 65, toți absolvenți ai Academiei de Muzică din România. Orchestra acoperă o stagiune completă de 80 de concerte. Orchestra acoperă un repertoriu larg, inclusiv operă, și concertează de obicei în toată Europa.

Din 1992, orchestra susține anual 20 de concerte pe scena sălii de concerte Tonhalle din Düsseldorf, Germania. A înregistrat în România și Italia și a difuzat peste 1000 de ore la radio. Orchestra are 70 de ani și a concertat sub conducerea unor mari și faimoși dirijori precum Carlo Zecchi, Bruno Campanella, Armando Krieger, Alberto Zedda etc. și cu soliști de mare nivel artistic precum Igor Oistratch, Mariella Devia, Kocsis Zoltan, Ranki Dezső și Francoise Joel Thiollier.



Orchestra a susținut turnee de succes în Germania, Italia, Ungaria, Elveția, Monte Carlo, Austria, Olanda, Spania, Danemarca și Franța. Recenzii muzicale foarte favorabile au apărut în toată Europa, subliniind înaltul profesionalism al acestui ansamblu.



Orchestra este considerată una dintre cele mai bune ansambluri profesionale din Europa Centrală.

