Verberații muzicale de la Hollywood

Pentru secțiunea de împrospătare a cunoștințelor noastre muzicale am ales pentru dumneavoastră părerea Operei Maghiare din Cluj despre invitatul său obișnuit, dirijorul Tompa Ábel, un demn reprezentant al unei familii de artiști cu rezonanțe puternice în Ținutul Secuiesc. Bunica sa Gabi Mende, Dumnezeu să o păstreze în preajmă, a fost o actriță de mare valoare care însă nu a vrut să părăsească Teatrul „Ținutul Secuiesc” din Tg. Mureș decât pentru reprezentații pasagere în București și Budapesta. Tatăl său, Gabor Tampa a reprezentat de asemenea arta în calitate de regizor de teatru și film, iar sora sa, Eszter este de asemenea actriță.
De asemenea vă reamintesc în câteva fraze biografia Orchestrei Filarmonicii Dinu Lipatti, cea care săptămână de săptămână vă aduce pe buze fredonări din toate domeniile muzicii clasice și nu numai.
Tompa Ábel
În calitate de dirijor invitat al Operei Maghiare din Cluj și conducător al propriei sale orchestre, Budapest Orchestra Project, a demonstrat deja o performanță profesională remarcabilă, susținută de vasta sa cunoaștere muzicală și de angajamentul personal. În ciuda vârstei sale tinere, a dirijat producții importante de operă și concerte, printre care „Pelléas și Mélisande” de Claude Debussy și musicalul „My Fair Lady”, obținând rezultate excepționale atât pe plan artistic, cât și tehnic.
Orchestra Filarmonicii de Stat din Satu Mare
Orchestra este o echipă profesionistă cu normă întreagă. Susținută 100% de Consiliul Județean Satu Mare. Numărul de instrumentiști este de 65, toți absolvenți ai Academiei de Muzică din România. Orchestra acoperă o stagiune completă de 80 de concerte. Orchestra acoperă un repertoriu larg, inclusiv operă, și concertează de obicei în toată Europa.
Din 1992, orchestra susține anual 20 de concerte pe scena sălii de concerte Tonhalle din Düsseldorf, Germania. A înregistrat în România și Italia și a difuzat peste 1000 de ore la radio. Orchestra are 70 de ani și a concertat sub conducerea unor mari și faimoși dirijori precum Carlo Zecchi, Bruno Campanella, Armando Krieger, Alberto Zedda etc. și cu soliști de mare nivel artistic precum Igor Oistratch, Mariella Devia, Kocsis Zoltan, Ranki Dezső și Francoise Joel Thiollier.
Orchestra a susținut turnee de succes în Germania, Italia, Ungaria, Elveția, Monte Carlo, Austria, Olanda, Spania, Danemarca și Franța. Recenzii muzicale foarte favorabile au apărut în toată Europa, subliniind înaltul profesionalism al acestui ansamblu.
Orchestra este considerată una dintre cele mai bune ansambluri profesionale din Europa Centrală.
