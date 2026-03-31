Victorie categorică pentru Voința Babța

Echipa de fotbal Voința Băbța a trecut cu brio peste restanță din Liga 5, reușind o victorie clară în deplasare, scor 6–1, pe terenul formației Olimpia Domănești.
Meciul, contând pentru etapa a 6-a, a fost influențat decisiv încă din start, după ce gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 10, când Codruț Zsoldos a fost eliminat pentru un fault dur.
Oaspeții au profitat rapid și au deschis scorul în minutul 14, însă partida nu a fost lipsită de emoții. În minutul 31, gazdele au reușit egalarea, dar până la pauză Voința a revenit în avantaj, intrând la vestiare cu 2–1.
Partea a doua a fost controlată autoritar de echipa din Babța, care a mai înscris de patru ori, stabilind scorul final la un categoric 6–1.
Clasament Liga 5
Prietenia Crucișor – 21p
2.Ugocea Porumbești – 20p
3.Voința Lazuri II – 18p
4. Viitorul Viile Satu Mare – 17p
5. Dacia Supur – 17p
6. Voința Babța – 15p
7. Il Calcio Satu Mare – 13p
8. AS Livada – 6p
9. Diferit Satu Mare – 5p
10. Platanul Marna– 3p
11. Olimpia Domănești – 1p