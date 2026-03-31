Victorie categorică pentru Voința Babța

Echipa de fotbal Voința Băbța a trecut cu brio peste restanță din Liga 5, reușind o victorie clară în deplasare, scor 6–1, pe terenul formației Olimpia Domănești.

Meciul, contând pentru etapa a 6-a, a fost influențat decisiv încă din start, după ce gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 10, când Codruț Zsoldos a fost eliminat pentru un fault dur.

Oaspeții au profitat rapid și au deschis scorul în minutul 14, însă partida nu a fost lipsită de emoții. În minutul 31, gazdele au reușit egalarea, dar până la pauză Voința a revenit în avantaj, intrând la vestiare cu 2–1.

Partea a doua a fost controlată autoritar de echipa din Babța, care a mai înscris de patru ori, stabilind scorul final la un categoric 6–1.

Clasament Liga 5

Prietenia Crucișor – 21p

2.Ugocea Porumbești – 20p

3.Voința Lazuri II – 18p

4. Viitorul Viile Satu Mare – 17p

5. Dacia Supur – 17p

6. Voința Babța – 15p

7. Il Calcio Satu Mare – 13p

8. AS Livada – 6p

9. Diferit Satu Mare – 5p

10. Platanul Marna– 3p

11. Olimpia Domănești – 1p





