Victorie categorică pentru Voința Babța

31.03.2026 19:58
Echipa de fotbal Voința Băbța a trecut cu brio peste restanță din Liga 5, reușind o victorie clară în deplasare, scor 6–1, pe terenul formației Olimpia Domănești.
Meciul, contând pentru etapa a 6-a, a fost influențat decisiv încă din start, după ce gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 10, când Codruț Zsoldos a fost eliminat pentru un fault dur.
Oaspeții au profitat rapid și au deschis scorul în minutul 14, însă partida nu a fost lipsită de emoții. În minutul 31, gazdele au reușit egalarea, dar până la pauză Voința a revenit în avantaj, intrând la vestiare cu 2–1.
Partea a doua a fost controlată autoritar de echipa din Babța, care a mai înscris de patru ori, stabilind scorul final la un categoric 6–1.
Clasament Liga 5
Prietenia Crucișor – 21p
2.Ugocea Porumbești – 20p
3.Voința Lazuri II – 18p
4. Viitorul Viile Satu Mare – 17p
5. Dacia Supur – 17p
6. Voința Babța – 15p
7. Il Calcio Satu Mare – 13p
8. AS Livada – 6p
9. Diferit Satu Mare – 5p
10. Platanul Marna– 3p
11. Olimpia Domănești – 1p

WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda