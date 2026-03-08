Liga a 3-a: Unirea Tășnad- Sănătatea Cluj 0-2

Virușii verzi au dat lovitura, pe final, la Tășnad

– lupta pentru play-off-ul Ligii 3 rămâne deschisă

Unirea Tășnad avea nevoie de doar un punct în meciul disputat sâmbătă pentru a-fi mai aproape de calificarea în play-off-ul Liga III a României. Din păcate liderul de până acum al Seriei 8 a pierdut pe teren propriu, scor 0–2, în fața formației Sănătatea Cluj și și-a complicat serios situația înaintea ultimelor trei etape din sezonul regular.

Se anunța un duel dificil cu clujenii, echipă care în acest sezon pierduse doar de două ori în campionat, ultima înfrângere datând din luna octombrie.

Meci echilibrat până spre final

Prima repriză a fost una echilibrată, în care niciuna dintre echipe nu și-a asumat riscuri majore. După pauză, formația din Tășnad a crescut ritmul și a mutat jocul minute bune în jumătatea adversă, însă fără să reușească să creeze ocazii mari la poarta apărată de Cristian Bălgrădean.

Echipa antrenată de Vasile Miriuță a mizat pe o tactică de așteptare, cu o defensivă organizată și contraatacuri rapide. Strategia a dat roade în finalul meciului.

În minutul 79, Andrei Dinescu a deschis scorul după un contraatac, cu un șut plasat din partea stângă în colțul lung al porții tășnădene. Zece minute mai târziu, Mihai Bont a stabilit scorul final, 0–2, după o acțiune pe partea dreaptă.

Clujenii, supranumiți „virusii verzi”, au închis practic partida, iar Unirea nu a mai reușit să revină.

Mihai Sabău-Svegler: „Continuăm lupta pentru play-off”

După meci, antrenorul Unirii, Mihai Sabău-Svegler, a recunoscut că adversarii au avut un final de meci mai bun, dar a subliniat că echipa nu renunță la obiectivul calificării în play-off.

„Ne așteptam la un meci echilibrat cu o echipă puternică, care câștigă multe dueluri. Din păcate, astăzi nu am reușit să punem în practică jocul pregătit la antrenamente. Am avut una-două ocazii periculoase la 0–0, iar dacă marcam atunci, poate meciul avea o altă desfășurare. Felicit adversarii, care au avut momente mai bune pe final. Noi însă continuăm lupta pentru obiectivul nostru, calificarea în play-off. Cred că avem șanse, chiar dacă depindem și de rezultatele altor echipe. Mai avem două meciuri în sezonul regulat, iar în al treilea vom câștiga la masa verde. În aceste două partide trebuie să mai adunăm puncte”, a declarat tehnicianul Unirii imediat după joc.

Luptă extrem de strânsă în fruntea clasamentului

După această înfrângere, a patra din sezon, Unirea Tășnad a coborât pe locul 2 în clasament. Lupta pentru primele patru locuri se anunță însă extrem de strânsă în ultimele trei etape.

Lider este Minaur Baia Mare, cu un avans de două puncte față de trio-ul format din Unirea Tășnad, Sănătatea Cluj și SCM Zalău, toate cu 41 de puncte. Pe locul 5 se află Crișul Sântandrei, la doar două puncte distanță.

În etapa următoare se va disputa derby-ul Sănătatea Cluj – Minaur Baia Mare, în timp ce SCM Zalău va primi vizita echipei din Beiuș. Unirea Tășnad va juca un meci decisiv, în deplasare, cu Crișul Sântandrei.

AFC Unirea Tășnad – CS Sănătatea Servicii Publice 0–2 (0–2)

Au marcat: Andrei Dinescu 79., Mihai Bont 89.

Unirea: Mihai Traia – Adrian Ciul (83., Barth Kevin), Csatári Erik, Alex Negrea, Vajda Roland, Denis Matei, Jean-Marc Kouadio (90., Andrei Militaru), Emanuel Topan (90., Stefan Funkenhauser), Vasile Chitaș (83., Enrique Gomez), Denis Vultur (57., Robert Băciuț), Mamourou Sanogo. Director tehnic: Ioan Stelescu. Antrenor: Mihai Sabău.