Week-end de coșmar pentru divizionarele sătmărene

– CSM Olimpia a pierdut la Chiajna în penultima etapă a sezonului regular din Liga a 2-a, Unirea Tășnad a cedat șefia seriei a 8-a din liga a 3-a după eșecul de pe teren propriu cu Sănătatea iar SC Olimpia MCMXXI a fost învinsă clar la Baia Mare

Trei meciuri, trei înfrângeri. Acesta a fost bilanțul zilei de sâmbătă pentru cele trei divizionare sătmărene.

CSM Olimpia a deschis ziua, de la ora 11.00 în meciul de la Chiajna cu Concordia. Partida ce a contat pentru penultima etapă a sezonului regular din Liga a 2-a nu a avut deznodământul așteptat de fanii galben-albaștrilor… Trupa lui Alexandru Botoș a cedat, scor 4-2 după un meci în care ilfovenii s-au desprins încă din start la 2-0.

A urmat etapa din Liga a 3-a cu cele două reprezentante ale județului din seria a 8-a.

Unirea Tășnad , din postura de lider, a cedat acasă de la ora 15 în fața Virușilor verzi de la Sănătatea Cluj, 0-2 iar tășnădenii tremură acum pentru locul din play off.

SC Olimpia MCMXXI a rezistat doar o repriză, sub Dealul Florilor și a pierdut oarecum scontat, pe terenul noului lider din C8 , Minaur Baia Mare.

Ce urmează pentru cele trei formații: CSM Olimpia Satu Mare mai are de jucat un singur meci în sezonul regular, acasă cu CS Dinamo București. Un meci ce ar trebui câștigat pentru a mai spera până la capăt în salvarea de la retrogradare. Apoi urmează un play aut în care sătmărenii noștri nu au voie să mai facă pași greșiți…

În Liga a 3-a, Unirea Tășnad mai are de jucat două meciuri de foc, la Sântandrei cu Crișul și apoi acasă cu SCM Zalău. În ultima etapă tășnădenii au punctele asigurate după ce Sticla Turda s-a retras din campionat.

SC Olimpia MCMXXI trage speranțe la o salvare de la retrogradare, pe teren, și , înaintea play aut-ului mai are de jucat acasă cu Viitorul Cluj și CSM Sighet și în deplasare la Unirea Dej.

