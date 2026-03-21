



Cu ocazia Zilei Internaționale a Pădurilor, marcată anual în data de 21 martie, copiii de la Centrul Multifuncțional Alter Ego au petrecut câteva ore în mijlocul naturii, bucurându-se de aer curat și activități recreative în Pădurea Noroieni.

Evenimentul a fost un prilej perfect pentru cei mici de a se reconecta cu natura și de a învăța despre importanța protejării mediului înconjurător. Activitățile s-au desfășurat în zona de agrement aflată în curs de amenajare, un proiect al Primăriei Municipiului Satu Mare, care își propune transformarea acestui spațiu într-o destinație modernă pentru petrecerea timpului liber.

Noua zonă de picnic va include terenuri de sport, parc de aventură, cinema în aer liber și multiple spații de relaxare, fiind gândită ca un loc ideal pentru ieșiri în familie și activități recreative.

Prin această inițiativă, copiii de la Alter Ego au avut ocazia nu doar să se bucure de frumusețea naturii, ci și să conștientizeze rolul esențial al pădurilor în viața noastră.

Ziua Internațională a Pădurilor rămâne un moment important de reflecție asupra protejării mediului și de încurajare a generațiilor tinere să aprecieze și să ocrotească natura.