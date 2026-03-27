Ziua Internațională a Romilor la Satu Mare

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro Europa – Sucursala Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, organizează miercuri, 8 aprilie 2026, de la ora 14:00, în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare, un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Romilor.
În program vor evolua: Stefano (invitat special din Ungaria), Zamfir de la Baia Mare, Roly & Orchestra „Lăutarii”, Trandafirii Negri, precum și ansambluri de dans și interpreți de muzică tradițională: Ansamblul de dans din Doba „Fehér rózsák”, Ansamblul de dans din Satu Mare, Ansamblul de dans din Andrid „Fehér tulipánok”, Ansamblul de dans din Craidorolț, Ansamblul de dans din Santău „Szántói fekete rózsák”, Ansamblul de dans din Carei „Károlyi nagy csillagok”, Ansamblul de dans din Pișcolt „Fekete tulipánok”, Ansamblul de dans din Tiream, Ansamblul de dans din Acâș „Ákosi csillagok” și Ansamblul de dans din Mădăras.
Data de 8 aprilie a devenit Ziua Internațională a Romilor în anul 1971, cu prilejul primului Congres Internațional al Romilor, desfășurat la Londra. Tot atunci a fost adoptat și imnul internațional al romilor, „Gelem, gelem”.
Drapelul romilor are o puternică valoare simbolică: verdele reprezintă pământul și natura, albastrul simbolizează cerul, iar roata roșie amintește de originile indiene ale romilor și de lungul lor drum istoric.