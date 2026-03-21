FOTO. Ziua Mondială a Poeziei, sărbătorită prin talent și creativitate la Ardud

Locale 21.03.2026 10:59
FOTO. Ziua Mondială a Poeziei, sărbătorită prin talent și creativitate la Ardud


Ziua Mondială a Poeziei a fost marcată, pe 21 martie, la Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” din Ardud, printr-un eveniment dedicat frumuseții cuvântului și sensibilității artistice.

Manifestarea a adus în prim-plan preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Ardud, care au participat cu entuziasm la activități desfășurate sub tema „Primăvara în poezie”. Cei mici și-au demonstrat talentul în cadrul unui concurs de recitare, dar și prin lucrări artistice realizate în cadrul unui concurs de desene inspirate din universul poetic al primăverii.

Sala a fost animată de emoție, versuri pline de imaginație și creații artistice care au reflectat inocența și creativitatea copiilor. Fiecare moment a evidențiat bucuria de a crea și de a împărtăși frumosul prin artă.

Organizatorii au transmis felicitări tuturor participanților pentru curajul și implicarea de care au dat dovadă, dar și cadrelor didactice care i-au îndrumat cu profesionalism și dedicare.

Pentru organizatori, fiecare copil care a urcat pe scenă sau și-a exprimat creativitatea prin desen și cuvânt a fost un adevărat câștigător, evenimentul devenind o celebrare autentică a poeziei și a spiritului artistic.

