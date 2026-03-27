Ziua Porților Deschise la Jandarmeria Satu Mare









Dacă vreți să aflați mai multe despre jandarmi, despre misiunile pe care le desfășoară zi de zi, despre tehnica și echipamentele din dotare, dar și să-i cunoașteți pe viitorii parteneri ai jandarmilor – echipajele canine – vă așteptăm joi, 2 aprilie 2026, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, în intervalul orar 10:00 – 14:00, la „Ziua Porților Deschise” la sediul Jandarmeriei Satu Mare de pe strada Ecaterina Teodoroiu nr. 1.

Evenimentul este organizat cu prilejul aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române și este dedicat tuturor celor care își doresc să descopere mai îndeaproape activitatea jandarmilor sătmăreni.

Pe parcursul acestei zile, vizitatorii vor putea vedea îndeaproape o parte dintre materialele și autospecialele folosite în misiuni, vor putea interacționa cu jandarmii sătmăreni și vor avea parte de activități interactive, pregătite în special pentru cei mici.

,,Ne dorim ca, prin acest eveniment, să fim mai aproape de comunitate și să le oferim celor care ne trec pragul ocazia de a cunoaște oamenii din spatele uniformei, într-un cadru deschis, prietenos și plin de energie.

Vă așteptăm cu drag!”