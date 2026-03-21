



Ziua Sindromului Down a fost marcată astăzi la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare printr-o serie de activități dedicate incluziunii, prieteniei și bucuriei de a fi împreună.

Într-o atmosferă plină de culoare și emoție, copiii au purtat șosete colorate – simbol al diversității și al acceptării – au zâmbit, au învățat și au transmis un mesaj puternic: fiecare persoană este unică și merită respect, sprijin și apreciere.

Evenimentul a adus în prim-plan importanța construirii unui mediu în care toți copiii se simt incluși și valorizați, indiferent de diferențe. Prin activitățile desfășurate, elevii au demonstrat că empatia, solidaritatea și prietenia pot face lumea mai bună.

Reprezentanții instituției subliniază că astfel de momente sunt esențiale pentru a promova acceptarea și pentru a încuraja comunitatea să privească diversitatea ca pe o bogăție.

Mesajul zilei a fost unul simplu, dar profund: împreună putem construi o lume mai bună, pas cu pas și zâmbet cu zâmbet.