



Astăzi, 03 aprilie 2026, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, a avut loc ceremonialul militar și religios organizat cu prilejul aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române.

Această zi are o semnificație aparte pentru toți cei care poartă cu onoare uniforma bleu-jandarm, dar și pentru cei care privesc Jandarmeria Română ca pe o instituție de încredere, aflată permanent în slujba comunității. Înființată la 3 aprilie 1850, Jandarmeria Română a devenit, de-a lungul timpului, un reper de ordine, disciplină și responsabilitate, construindu-și identitatea prin devotament, curaj și respect față de lege și față de cetățean.

Aniversarea de astăzi a fost, pentru jandarmii sătmăreni, nu doar un moment festiv, ci și unul de reflecție asupra misiunii asumate zi de zi, cu seriozitate și echilibru. Dincolo de uniformă, de rigoarea militară și de exigențele profesiei, se află oameni care își desfășoară activitatea cu credință în valorile instituției și cu dorința sinceră de a contribui la siguranța comunității.





Un moment deosebit în cadrul activității l-a reprezentat avansarea în grad, înaintea împlinirii stagiului minim, a unor cadre militare care s-au remarcat prin profesionalism, implicare și rezultate foarte bune în activitatea desfășurată. Astfel, un ofițer și opt subofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare au fost avansați în grad, ca semn al aprecierii pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit atribuțiile.

Aceste avansări reprezintă nu doar o recunoaștere a meritelor profesionale, ci și o confirmare a faptului că seriozitatea, dedicarea și spiritul de echipă sunt valori care definesc activitatea jandarmilor sătmăreni.

La 176 de ani de existență, Jandarmeria Română rămâne o instituție puternic ancorată în realitatea comunității, pregătită să răspundă cu responsabilitate provocărilor fiecărei zile și să își îndeplinească misiunile cu profesionalism, echilibru și respect față de cetățeni.

Cu acest prilej aniversar, adresăm mulțumiri tuturor celor care sprijină activitatea instituției noastre și sunt alături de jandarmii sătmăreni în îndeplinirea misiunilor specifice.

La mulți ani Jandarmeriei Române!