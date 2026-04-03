



Personalul medical beneficiază, în această perioadă, de o ofertă dedicată pentru menținerea sănătății și a echilibrului fizic. Reprezentanții One More au anunțat lansarea unui abonament special destinat medicilor, asistenților, infirmierilor și personalului auxiliar din domeniul sanitar.

Oferta constă într-un abonament FULL TIME, disponibil la prețul de 100 de lei pe lună, în condițiile achitării pe o perioadă de minimum trei luni. Inițiativa vine ca un gest de susținere pentru cei care, zi de zi, au grijă de sănătatea celorlalți.

„Este important ca cei care lucrează în sistemul medical să își acorde timp pentru propria sănătate și stare de bine. Prin această ofertă, dorim să le oferim un sprijin concret în acest sens”, transmit reprezentanții centrului.

Abonamentul oferă acces complet la facilitățile sălii, fiind gândit pentru a răspunde nevoilor unui stil de viață activ, chiar și în condițiile unui program solicitant.

Cei interesați pot obține mai multe informații pe site-ul oficial One More sau telefonic, la numărul afișat de organizatori.

Oferta este valabilă până în data de 30 mai 2026.